El mapa de las zonas en donde la gente abandona perros y se vuelven peligrosos

Tras la muerte de un operario del Parque Ambiental, ubicado en Rivadavia, debido a una jauría, una proteccionista de animales dio a conocer que en San Juan hay varias zonas en las que las personas abandonan los perros. Además, opinó qué medidas pueden implementarse para que no sigan ocurriendo estos hechos.

Se trata de Emilia Merino quien afirmó que los perros que abandonan en diversos lugares son peligrosos, no por su tamaño, ya que no importa si son chicos, medianos o grandes, sino por la forma en la que se criaron.

“Se criaron tipo lobos, solos y sin ningún contacto con las personas. Sobreviven como pueden, al no tener contacto con las personas, actúan tipo lobos, son territoriales y cuando hay gente en su territorio atacan”, opinó la proteccionista en diálogo con DIARIO HUARPE .

Merino informó que tienen identificadas varias de las zonas en las que tiran los animales que después se convierten en peligrosos. Entre ellas están los mataderos; escombreras; el Medanito, detrás del predio José Dolores; parques, como el de Rawson, Capital y Rivadavia; el Jardín de los Poetas, la Costanera; el partidor San Emiliano; el Penal de Chimbas; entre otros.

La proteccionista cree que se debe evitar el abandono de perros, para ello hay que denunciar a la persona si la ve abandonando un perro, como así también, se deben hacer castraciones masivas.

Además, cree que es necesario que desde la Secretaría de Seguridad se comprometan y que, si a través de las cámaras del Cisem ven un auto abandonando a un animal, lo identifiquen y le coloquen una multa.

“Es fundamental el que los jueves dictaminen, cuando hay un problema de este tipo deciden dejar la causa para que pase el tiempo y se archiva. Esto se soluciona con un juzgado ambiental que es una decisión política. Actuando como Flagrancia, con condenas rápidas, se acaban muchos problemas”, cerró la proteccionista de animales.

Parque de Tecnologías Ambientales

El encargado del área Relleno Sanitario del parque, Alfredo Mercado, fue la última persona que vio con vida al operario que falleció tras el ataque de una jauría.

En esa zona hay una gran cantidad de perros, incluso, los que atacaron al trabajador fueron entre 10 y 15. “Ven gente y la atacan, son salvajes, ni siquiera se pueden pillar”, dijo Mercado.

El encargado del área Relleno Sanitario del parque, Alfredo Mercado, fue la última persona que vio con vida al operario que falleció tras el ataque de una jauría.

Ahí, los callejeros ya han mordido a entre tres y cuatro personas, una de ellas fue salvado por un camionero, pero estuvo grave porque tuvo mordeduras en varias partes del cuerpo, hasta en la cabeza. Otra, fue un playero a quien mordieron en noviembre del 2021.

Sobre el tema también opinó el director del parque, Miguel Alessi, quien aseguró que el problema no es sólo en ese espacio, sino también en la ruta de acceso. Ellos diariamente realizan el camino desde calle Pellegrini y 5 hasta el parque y en él ven a los perros que en ocasiones les salen a los motociclistas para morderlos.

“Viven en la montaña, todos de alguna manera hemos tenido algún problema con ellos, hemos tenido ataques menores tanto en el interior del parque como en la ruta de acceso”, sostuvo.

“Propusimos una medida extrema que es exterminarlos, lamentablemente no se puede, hay una sociedad protectora de animales y gente que se opone a tomar medidas extremas con estas jaurías, yo estoy en desacuerdo”, afirmó Alessi.

Jardín de los Poetas

Guillermo Díaz es un deportista que suele salir a correr en la zona previa al Jardín de los Poetas. Este lunes estaba en cerca del Hospital Julieta Lanteri y comentó que hace meses veía con más frecuencia perros callejeros y personas que los abandonaban ahí. Este panorama actualmente no lo nota tanto. De igual manera, aseguró “nunca tuve ningún problema con ellos, suelen haber en el hospital, pero la gente los cuida y no son agresivos”.

Otro de los sanjuaninos que frecuenta el espacio verde en el que se forma el Escudo Nacional es un trabajador municipal que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias.

“Por acá tenemos muchísimos perros, a veces yo vengo en la mañana y me quieren comer todo, nunca me han mordido, pero sé que son malos”, dijo.

Mientras que, un trabajador de una empresa de limpieza que estaba en la zona previa a la hostería, Matías Zamora, contó que donde se ven principalmente es en la Escuela Albergue Islas Malvinas, “pero no son malos”.

Costanera de Chimbas

En una finca que está en la zona de la Costanera trabaja Francisco, un hombre que aseguró que en la zona hay varios perros, aunque ya tiene identificados cuáles son los peligrosos.

“Los que andan en las fincas de atrás, unos 10 o 15, son bravos, hace unos días me salieron y casi me muerden. No tienen dueño, los ha tirado la gente, hay muchos”, manifestó.