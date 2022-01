A días del inicio de pretemporada, el mercado de pases de los equipos sanjuaninos en el Federal A

Sportivo Desamparados y Peñarol se preparan de cara a una nueva transición por el torneo del Federal A, con la ilusión de estar en carrera a un ascenso. En este sentido, los equipos sanjuaninos incorporaron varios jugadores a sus planteles para encarar la temporada 2022. El conjunto puyutano sumó nueve jugadores, mientras que el bohemio, a ocho.

Desamparados contrató a Julián Lucero de 26 años, con paso en Juventud Unida, y a Alan Minaglia de 29 años, ex Nueva Chicago, para que se destaquen en la portería.

Entre las incorporaciones en la defensa se destacan Marcos Cabrera de 36 años, que arriba tras varios años también en el equipo puntano; el central Guillermo Pfund de 32 años y Julio Sacallán de 31 años, proveniente de Peñarol y el lateral izquierdo con formación en Sarmiento de Junín, Laureano Puñet de 22 años.

El Víbora sumó como único volante a Iván Caravaca de 26 años que llega sin mucha continuidad en Sol de Mayo.

Mientras que para la ofensiva, el Puyutano adquirió los servicios de Luis Leguizamon de 34 años, que proviene de Chaco For Ever y David Romero Neyra de 27 años, con pasado en Andino de La Rioja.

Este viernes, Sportivo Peñarol dio a conocer la llegada del volante Ignacio Heim de 22 años, proveniente de Brown de Adrogué y el arquero Agustín Quiroga, de misma edad, y con pasado en el mismo equipo de Adrogué.

En el arco, anteriormente, el Bohemio incorporó al experimentado Leonardo Corti de 40 años tras más de una década en San Martín. En la defensa, el equipo de Chimbas adquirió las habilidades del lateral derecho Ramiro Alderete de 24 años con último paso en Chaco For Ever, también el de otro histórico César More de 32 años, el lateral mixto Agustín Paredes de 20 años, con pasado en Newell"s.

Para la mitad de cancha, Peñarol sumó a Lucas Saucedo de 33 años que viene de jugar en San Martín de Mendoza, y al volante mixto Juan Pablo Varona de 26 años, con pasado destacado en Huracán Las Heras.