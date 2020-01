El Ministerio de Interior de Israel analizará ciudadanía de Gauto, ex agente del batallón 601

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministerio de Interior de Israel resolvió “analizar la documentación” aportada por familiares de víctimas judías de la última dictadura argentina sobre el ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Teodoro Aníbal Gauto, acusado de delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención de “La Cacha” y residente en la nación hebrea desde 2003.



De esta forma, la cartera que encabeza Aryeh Deri responde a un recurso presentado por la Fundación Memoria ante la Corte Suprema de Israel para que a Gauto se le quite su condición de ciudadano de ese país, lo que posibilitaría su juzgamiento en Argentina.



Según detalló en diálogo con Télam el periodista argentino israelí Shlomo Slutzky, integrante de esta fundación e impulsor de la querella que se tramita contra el ex agente de inteligencia.



“Presentamos documentación ante la Corte que demuestra que Gauto, en 2003, cuando tramitó la ciudadanía tenía una causa judicial por una estafa al Banco Central de Argentina. Si alguien está siendo investigado en un país no puede tramitar la ciudadanía israelí. Por eso creemos que se cometió una irregularidad y debe corregirse”, indicó Slutzky.



El periodista es familiar de Samuel Leonardo Slutzky, desparecido en 1977 y visto por última vez en el centro clandestino de detención de La Plata La Cacha.



“Gauto tuvo orden de captura de Interpol durante ocho años. "Pero cambiaron al juez y la orden se cayó", explicó Slutzky y agregó: "Aunque sigue siendo llamado a indagatoria, ya no hay un pedido de detención internacional. Israel sostiene que solo puede entregarlo si la Justicia argentina lo reclama para juzgarlo, no para indagarlo", explicó Slutzky.



Slutzky integró el pasado de la delegación de Memoria que se reunió esta noche con el presidente Alberto Fernández en su hotel, junto con Oscar Jaimovich, hijo del fundador de la fundación de familiares, Luis Jaimovich, y hermano de Alejandra, una joven de 17 años desaparecida en Córdoba.



“Fue una reunión muy positiva. El Presiente se mostró muy interesado por todos los temas que le presentamos. Aseguró que conoce el caso de Gauto y se mostró dispuesto a colaborar”, subrayó el periodista.