El ministro de Obras Públicas dijo que afronta una deuda de 35 mil millones de pesos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que en su área el gobierno debe "hacerse cargo de una deuda de 35 mil millones de pesos" generada por la anterior administración de Mauricio Macri y aseguró que se buscará terminar con "la cartelización" e imponer "transparencia" en el sector.



Además, ratificó la reanudación y realización de obras públicas, como autopistas, escuelas y hospitales, cuya paralización o no concreción adjudicó al gobierno de Cambiemos.



"Vamos a poner en marcha todas las obras que se fueron paralizando y definir prioridades con los gobernadores y los intendentes para un plan federal de infraestructura que necesita el país, con tres objetivos centrales: integrar a la Argentina, generar empleo y reparar demandas y deudas sociales gravísimas", dijo el ministro por el canal TN.



Katopodis expresó que "recibimos una situación muy delicada, hay una crisis tremenda heredada. Solo en obra publica debemos hacernos cargo de una deuda de 35 mil millones" de pesos en ese rubro.



En cuanto a las obras pendientes y que, anunció, se irán concretando, mencionó el tramo de la "autovía 7 entre Chacabuco y Junín, la ruta 8, los acueductos de Chaco y Clorinda, escuelas y hospitales".



También dijo que otro objetivo es que "la 'cartelización' (concentración en pocas compañías) no sea el común denominador de la obra pública y que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer obras en las zonas donde están radicadas".



Asimismo, aseveró que se establecerá "un programa de transparencia de la obra pública" con tres ejes: "control social en el territorio con seguimiento de cada obra que se ejecuta en las localidades; un observatorio federal de obra pública y un gobierno de datos abiertos sobre costos, oferentes y plazos".



"Iremos paso a paso frenando esta crisis, parando la caída de la actividad económica que venimos sufriendo los argentinos, porque este es un gobierno que tiene los pies en la tierra", dijo.



Y enfatizó, en una crítica al gobierno de Macri, que "no vamos a gestionar como ellos, sino vamos gobernar con absoluta pluralidad y poniendo en marcha las obras que paralizó el macrismo incluso por la 'grieta' a comienzos de 2016".