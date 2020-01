El ministro de Salud dijo que "no hay casos" de coronavirus en Argentina ni alerta sanitaria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Salud Ginés González García dijo hoy "estar molesto" y consideró "un disparate" una información periodística que consignó que el país iba a declarar una "emergencia infectológica" por el coronavirus 2019-nCoV que se originó en China y que ya causó al menos 17 muertes, y aseguró que "no hay ningún caso sospechoso en Argentina".



"Decir que vamos a declarar la emergencia nacional en infectologìa es un disparate", dijo el funcionario en declaraciones a medios radiales y televisivos.



"Estoy en la reunión del Consejo Federal de Salud, con ministros de todo el país. Estamos abarcando muchos aspectos, como la situación del dengue y el sarampión que está controlada, pero sobre el coronavirus no podemos decidir nada, cuando ni siquiera lo hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS)", añadió.



El ministro aseveró además: "No tenemos ningún caso de ese tipo en Argentina".



Lo que hizo ayer a última hora la cartera sanitaria es emitir un alerta epidemiológica, es decir un parte sanitario con información sobre la situación mundial por el coronavirus.



"El Comité de Expertos de la OMS ni siquiera sabe cómo se trasmite", dijo García.



En el alerta epidemiológico se detalló que "a la fecha, la Organización Mundial de la Salud continúa la investigación sobre el nuevo patógeno y el espectro de manifestaciones que pueda causar, la fuente de infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación, la gravedad de la enfermedad y las medidas específicas de control".



De hecho, el Comité se reúne hoy por segundo día consecutivo en Ginebra, sede de la OMS, para resolver si declara o no un alerta internacional por el nuevo coronavirus que "a priori marca una letalidad menor a la esperada para el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), ambas producidas por otros coronavirus previamente identificados. No existe tratamiento antiviral específico", señaló el informe sanitario oficial.



Ayer, representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina, profesionales de Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán) y de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa), se reunieron "para actualizar la situación epidemiológica en relación a la aparición del nuevo coronavirus 2019-nCoV", informó el Ministerio de Salud.



"Hasta el momento, con la información preliminar que contamos y que se va actualizando minuto a minuto, hemos definido mantener a los equipos de salud en alerta y constante monitoreo de la situación para tomar las medidas necesarias en función del cambiante escenario epidemiológico", manifestó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla VizzottiVizzotti.



En este sentido "por indicación del ministro Ginés González García, estamos repasando las capacidades del Ministerio y del sistema de salud para estar preparados ante un eventual caso", sostuvo la funcionaria.



Las autoridades chinas declararon en cuarentena a la ciudad Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, y sumaron horas después a las ciudades de Huanggang y Ezhou, por lo que ya suman 18 millones los habitantes en cuarentena.



La Comisión Nacional de Sanidad de China precisó que había 571 casos confirmados en 25 provincias y regiones del país asiático y informó de 17 muertes a causa del coronavirus 2019-nCoV.



La OMS también recibió notificaciones de siete personas con el virus en Tailandia, Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos.