El ministro Etchevehere encabeza una comitiva que busca crear en China la "marca país"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Etchevehere, que encabeza una misión comercial en China, manifestó hoy que el propósito de esa visita es "crear la marca país" de la argentina en el gigante asiático.



"Estamos trabajando para poder ingresar (al mercado chino) con otros productos y sobre todo para encontrar una identidad, una marca como país en China que todavía no tenemos", dijo el ministro, quien ayer participó en la inauguración de la feria de Shangai.



Etchevehere dijo a la agencia EFE que Argentina no tiene esa identidad porque "es muy nuevo el comercio" entre ambas naciones, y explicó que la relación bilateral "se incrementó a partir de la presidencia de Mauricio Macri, con un aumento de la relación de confianza con el presidente Xi" Jinping.



En 2018, las exportaciones agroindustriales a China alcanzaron los US$ 3.271 millones (el 78% del total de las exportaciones), de los cuales más del 85% correspondieron a soja y sus derivados, carne bovina, productos de la pesca y carne aviar.



El ministro remarcó que este año "vinieron a la CIIE cerca de un centenar de empresas nacionales" (un 20% más que el año pasado), principalmente del sector cárnico (vacuna, porcina y aviar), así como del sector vinos, pesca, miel, granos y sus subproductos.