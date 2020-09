El motociclista sanjuanino Nicolás García Turesso llegó a Italia para cumplir su sueño

Llegó el momento. El joven piloto sanjuanino Nicolás García Turesso está a punto de concretar un sueño que comenzó a tomar forma a fines del año pasado, cuando luego de consagrarse campeón en Chile tanto en la GP2 y la GP3 y de su gran actuación en el Superbike de las Américas, en el Circuito San Juan Villicum del 2019 recibió una invitación para continuar su carrera deportiva en Europa y tener la posibilidad de estar muy cerca de organizaciones, circuitos y equipos a nivel mundial.

El sanjuanino correrá el campeonato nacional de Italia CIV en la categoría SuperSport 300 bajo la estructura del PA.SA.MA Racing Team. Para ello, debía viajar 10 de marzo hacia el viejo continente, pero debido a la pandemia mundial se retrasó todo y este jueves aterrizó primero en Francia y luego en Bolonia, la ciudad italiana que lo albergará, que queda en el norte de dicho país. De inmediato se pondrá en contacto con un nutricionista y un psicólogo. Concurrirá a un gimnasio para estar en óptimas condiciones físicas y, a su vez, contará con un entrenador físico personal para ir cumpliendo metas en ese aspecto. También tomará clases de inglés.

García entrenará en un kartódromo con “pit bikes”, que son motos de menor cilindrada para trabajar en técnicas. Además, estará la posibilidad de entrenar con las motos de carrera, una vez a la semana, también en circuitos de karting.

García Turesso le comentó a DIARIO HUARPE sus sensaciones: “Estaba muy ansioso porque en marzo me tenía que ir, pero con todo lo que pasó no me pude ir. Ahora cuando me llamaron para avisarme que tenía que viajar, me puse muy contento”.

“Mis objetivos serán ponerme bien desde lo físico, recuperar todo el tiempo perdido. Vamos a hacer pruebas en la pista donde se va a correr la última fecha el 17 y 18 de octubre, en el circuito de Vallelunga, tendré la posibilidad de hacer tres test antes de correr esa última fecha”, contó.

La categoría donde correrá Nico se llama SuperSport 300 con una moto Kawasaki Ninja 400 cc. La diferencia está dada en que hay un nivel superior de pilotos, equipos, circuitos y organización y es el comienzo de un camino que lo acercará a la meca del motociclismo mundial, con el sueño de llegar a formar parte del grupo selecto de corredores en categorías mundiales. “Luego de la última fecha volveré a la Argentina para prepararme bien y luego volver para afrontar el año entero de competencias”, dijo el piloto sanjuanino.