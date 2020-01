El movimiento italiano de las "Sardinas" define su futuro en marzo, en una asamblea nacional

El movimiento juvenil italiano conocido como las "Sardinas", nacido en noviembre pasado como respuesta al avance de la derechista Liga de Matteo Salvini, hará una asamblea nacional en marzo para decidir su futuro y ver cómo "trabajar en otros canales" además de las manifestaciones públicas.



"En marzo nos reuniremos en una asamblea, no lo llamemos congreso, para ver qué hacer en el futuro", planteó una de las cuatro líderes del movimiento, Giulia Trappoloni, en una entrevista que publica hoy el diario Corriere.



Trappoloni, de 29 años, es una de las fundadores del movimiento juvenil nacido en el centro de Italia en noviembre para frenar la expansión del ex vicepremier Salvini, y que en poco tiempo colmó plazas de todo el país con movilizaciones antixenófobas.



"De Salvini no nos gusta su desconfianza hacia los inmigrantes, y su poca humanidad hacia quien deja su propio país para buscar un futuro", planteó la dirigente.



En ese marco, Trappoloni reconoció que "sin el miedo que ha provocado Salvini no estaríamos aquí".



"Las movilizaciones no pueden continuar para siempre. Deberemos trabajar sobre otros canales", planteó sobre las expectativas para la asamblea de marzo.



Desde el 14 de noviembre, las "sardinas" hicieron varias concentraciones en diversas ciudades italianas y en diciembre convocaron a una multitud en Roma para buscar contrarrestar la posible victoria de la derecha en las elecciones regionales de Emilia-Romaña del próximo 26 de enero.



Las elecciones de Emilia-Romaña pueden marcar el fin de una hegemonía de la izquierda de casi 50 años, con la mayoría de las encuestas mostrando como posible ganadora a la candidata de la Liga, Lucia Borgonzoni.