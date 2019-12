El movimiento "Las sardinas" celebra su primera gran manifestación como oposición cívica a Salvini

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El movimiento de "Las sardinas" espera atraer hoy a 100.000 personas en una manifestación concebida para presentarse definitivamente en sociedad como grupo cívico contra el ministro del Interior italiano, el líder de ultraderecha Matteo Salvini, y otros líderes populistas del país a quienes les advirtieron que "se les terminó la fiesta".



Los organizadores esperan una gran concurrencia a la Piazza San Giovanni de Roma, una gran plaza tradicionalmente utilizada para manifestaciones políticas.



"Llegó el momento en que la gente ya no puede permanecer pasivamente en casa, es hora de tomar una posición", declaró uno de los fundadores del movimiento, Mattia Santori, a la televisión pública italiana RAI.



El movimiento comenzó el 14 de noviembre en Bolonia, cuando miles de personas abarrotaron "como sardinas enlatadas" una plaza de la ciudad para denunciar al partido de Salvini, La Liga (ex Liga Norte), una retórica antiinmigración que entienden como degradante.



Desde entonces se produjeron docenas más de protestas en otras ciudades italianas, lo que llevó a "Las sardinas" al centro del debate político nacional.



Santori, quien lanzó el grupo con otros tres amigos, habló de una "división" entre "quienes usan el lenguaje de la división y otros que quieren enjugar las lágrimas de nuestro tejido social", informó la agencia de noticias Europa Press.



El movimiento no tiene vínculos formales con los partidos políticos y los organizadores dicen que no quieren convertirlo en uno. En las manifestaciones, la gente suele cantar "Bella Ciao", una famosa canción antifascista de partisanos italianos.



A pesar de la creciente popularidad del grupo, La Liga encabeza las encuestas de opinión nacional y podría obtener una victoria histórica en las elecciones regionales del mes próximo en Emilia-Romagna, un bastión tradicional de la izquierda.