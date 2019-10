El mundo festeja el Día Internacional del Dulce de Leche

"La Argentinidad al palo", diría la canción de La Bersuit Vergarabat (así se llamaba por aquel entonces) cantada por el vocalista de sus inicios Gustavo Cordera. En el tema nombra el dulce de leche (como otras cosas) como emblema nacional y esta tradición gastronómica tiene su festejo internacional el 11 de octubre

El dulce de leche llegó a los corazones de los ciudadanos de varios países. Es la protagonista de múltiples recetas de postres, tortas y productos de panificación. ¿Quién no probó una banana con dulce de leche? ¿o el helado de dulce de leche? ¿Quién no le puso dulce de leche al pan para tomar con el café con leche o el té? Todos. Puede que alguno no le haya gustado, pero forma parte de la excepción.

Están los cocineros que hacen del dulce de leche parte de una receta y obtienen las mejores "cosas dulces" que pueden probar como la chocotorta, el alfajor, el churro, una torta, medialunas rellenas y la tarta coco. La lista es interminable.

"A pesar de que el día se celebra desde el año 1995, en conmemoración de uno de los clásicos ingredientes de la repostería nacional, el origen del dulce de leche se remonta a años atrás. Según una leyenda, fue creado por casualidad en 1829, cuando una criada del general Juan Manuel de Rosas corrió a avisarle que su enemigo Lavalle se encontraba en su estancia, olvidando en la hornalla encendida una olla con leche y azúcar para hacer la lechada, y tomó una consistencia similar a como se lo conoce en la actualidad. Otras historias aseguran que el libertador José de San Martín degustó el dulce durante su estadía en Chile, y que en la Francia de Napoléon, en 1815, se consumía Confiture de Lait, muy similar al dulce de leche latinoamericano actual", publicó Infobae.