El nene herido con una bala perdida se encuentra "clínicamente estabilizado" y buscan al tirador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El nene de 8 años que recibió una bala perdida el sábado pasado en el patio de su casa en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge cuando jugaba con su hermana se encuentra “clínicamente estabilizado”, y su evolución es "satisfactoria", informó hoy en un parte médico el hospital El Cruce de Florencio Varela, donde permanece internado. Según el comunicado, si bien su evolución es “hasta el momento satisfactoria”, su pronóstico neurológico “es reservado”. Según se indicó, el niño se encuentra en compañía de su familia y moviliza sus miembros espontáneamente, por lo que “se analiza su pase al área de terapia intermedia pediátrica”. Por otra lado, fuentes policiales indicaron que se investiga quién fue el tirador aunque hasta el momento no hay personas sospechas. El hecho ocurrió el sábado 5 de octubre a la tarde en la casa ubicada en La Fontaine 4500 de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, cuando el niño se encontraba junto a su hermana de 9 años en el patio de su casa y en un momento entró corriendo a ver a su madre porque tenía sangre en la cabeza y en la nuca. Según el informe policial, el nene presentaba una “herida de bala en cráneo con punto de entrada en la región frontal y el proyectil estaba alojado en mejilla”. Fuentes judiciales contaron que en las cercanías de la casa del nene se realizó un relevamiento para determinar de dónde pudo haber provenido la “bala perdida”, pero hasta el momento no se detectó en las inmediaciones ningún tipo de enfrentamiento, no hubo problemas entre posibles bandas, ni con policías. Tampoco hubo robos o ilícitos en los que haya habido disparos en el barrio y los vecinos no escucharon ni una sola detonación de arma de fuego. La causa se encuentra a cargo del fiscal Gerardo Mohoraz, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI 5) del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.