El nuevo look de Martita Fort que admiraron en redes

A través de la red social Instagram, Martita Fort mostró su nuevo look por el que recibió una gran cantidad de comentarios y también preguntas. Es que la joven, que acaba de celebrar sus quince años con una gran fiesta, se hizo un septum, es decir, un aro en la nariz que divide las fosas.

"¿Dolió mucho?", le preguntó uno de sus seguidores y ella respondió: "No, porque ni siquiera me lo hicieron en el cartílago, sino en una piel que hay entre el cartílago y no me dolió casi nada. Sentí como si me estuvieran arrancando un pelo de la nariz (o sea dolor pero mínimo)".

Luego, le preguntaron cuál fue el grado de dolor que sintió: "Ponele, del 1 al 10, me dolió un 3,5".

MIRÁ TAMBIÉN La hija de Ricardo Fort celebró sus 15 años

En el 2018 la joven ya se había hecho un tatuaje en uno de sus tobillos, unas huellas de perro. "Tiene un significado tremendo, me lo quería hacer desde los cuatro años y es muy importante para mí. No me lo hice porque estaba aburrida. Yo amo a los animales y por eso me lo quise hacer. Además de que mi papá cada dos por tres compraba un perro y el amor que él tenía por los animales también me acompaña en este tatuaje", dijo al respecto.