El oficialismo de Boca busca la unidad, pero Ameal y Beraldi no se suman a la jugada

El candidato del oficialismo en Boca Juniors, Christian Gribaudo, encabezó esta noche una reunión en la cual propuso bajar todas las candidaturas para las elecciones -que se harán el 8 de diciembre- y buscar un candidato único, por lo que convocarán a un nuevo encuentro, con el rechazo de las agrupaciones opositoras que hoy no participaron del cónclave.



La postura de bajar las candidaturas fue avalada por otros dos candidatos presentes en el encuentro, Víctor Santamaría y Carlos Martucci, aunque todo indica que los dos candidatos opositores mejor perfilados para los comicios -Jorge Ameal y



José Beraldi- mantendrán sus posiciones y seguirán negándose a participar de la jugada política que impulsa el presidente saliente, Daniel Angelici.



Ameal y Beraldi difundieron esta tarde duras respuestas -casi coincidentes en sus textos- en donde recriminan al oficialismo "no haber llamado nunca al diálogo" en su larga gestión desde diciembre de 2011, al tiempo que le dieron la espalda a la cita de esta noche.



Tanto Ameal como Beraldi acusan al oficialismo por el mal momento que atraviesa Boca en cuanto a los resultados futbolísticos, signado por la no obtención de títulos internacionales, la promesa electoral con la cual Angelici derrotó a Jorge Ameal.



Por estas horas, no son pocos quienes consideran que Ameal y Beraldi podrían unir fuerzas y buscar juntos el triunfo electoral, un punto que preocupa sobremanera a las filas de Angelici. El plazo para el cierre de las listas vence el 20 de noviembre.



Finalizada la corta reunión de hoy, Gribaudo dijo que "en breve estaremos convocando a una nueva reunión con el objetivo de que vengan todas las agrupaciones, en donde no se hable de ninguna candidatura y el esfuerzo se haga para encontrar un nombre que nos una a todos".



Ese nombre es el de Juan Román Riquelme, quien la semana pasada reclamó una “lista de unidad”. El pedido del último ídolo xeneize llevó a que el presidente Angelici llamara a los distintas agrupaciones de un club con tradición de intensa vida política para buscar algún tipo de entendimiento.



Uno de los hombres fuertes del espacio que se referencia en quien fuera presidente del club durante 12 años -el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri- fue más lejos aún y ofreció su lugar a Riquelme: Juan Carlos Crespi, de Alternativa Boquense, sostuvo que “si tengo que dar un paso al costado para que asuma Román lo haré sin ninguna duda”.



Así las cosas, el tiempo empieza a correr y los plazos van a apurar al oficialismo boquense, que igual cuentan con un guiño del almanaque a su favor: Boca no volverá a jugar de local hasta el 24 de noviembre (ante Unión, por la Superliga), cuando las listas ya estarán cerradas. Contra reloj, la jugada de mostrar a Riquelme como factor de unidad, parece entonces naufragar.



Las cuatro agrupaciones opositoras más fuertes mantienen su idea de no formar parte del anuncio de unidad que hizo Angelici y mañana se expedirán nuevamente sobre el tema. Esos espacios son: Juntos por Boca (Ameal), Nuevo Boca (Roberto Digón), Boca Primero (Rodolfo 'Royco' Ferrari) y El Boquense (José Beraldi).