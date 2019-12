El oficialismo efectuó un acto de campaña con Gribaudo-Crespi como oradores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El oficialismo del club Boca Juniors, enrolado dentro del frente La Mitad más Vos, efectuó esta noche uno de los últimos actos de campaña antes de las elecciones del domingo, en un evento en el cual fueron oradores Christian Gribaudo, candidato a presidente, y Juan Carlos Crespi, postulante a vicepresidente primero.



El acto, que contó con la asistencia de casi mil simpatizantes xeneizes, se llevó a cabo en un escenario montado especialmente sobre las vías del playón del estacionamiento que da a la calle Tomás Espora.



También estuvieron presentes muchos dirigentes de la institución que participarán de la lista en los comicios del domingo venidero. Ellos son Carlos Aguas (actual Secretario del club), Marcelo London, José Requejo y Jorge Paredi, entre otros. En tanto, el actual presidente, Daniel Angelici, no asistió al evento.



También acudieron muchos de los ex futbolistas de la entidad que actualmente integran el equipo Senior que compite en los certámenes de AFA. Así se acercaron hasta el lugar los ex futbolistas José Basualdo, Carlos Daniel Tapia, Néstor Fabbri, Mauricio Serna y Emmanuel Ruiz, entre otros.



También estuvo la banda La Beriso, cuyo cantante Rolo Sartorio es reconocido fan boquense. La agrupación entonó el himno del club en una versión rockera.



Gribaudo, candidato a presidente, se refirió a la crítica que le dispensó el ídolo Juan Román Riquelme, quien el sábado pasado le endilgó la condición de hincha de Independiente y no de la entidad de la Ribera.



"No lo esperaba de Román (Riquelme). Imagino que fue una chicana, pero no comprendí porque dijo esa mentira" sostuvo Gribaudo, quien además es el actual titular del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.



"Pienso que tenemos que terminar con las agresiones y empezar a hablar de proyectos. Nosotros ya presentamos los nuestros", arremetió.



Gribaudo enumeró que el Frente que encabeza ya hizo público la intención de "un estadio para 100 mil personas ", a la vez que postulará "mejoras para los socios".



"Queremos que el socio ratifique con sus votos los logros que se consiguieron en el club", expuso.



Por su lado, Crespi destacó que la intención de La Mitad más Vos es "ganar contra todo y todos", en virtud de la virulencia que tomó la campaña política electoral en los últimos días.



El acto de cierre del oficialismo será este jueves, a las 17.30, con la inauguración de la llamada 'Casa del Socio', en el espacio comprendido en la manzana que ocupan las calles Palos, Martín Rodríguez, Wenceslao Villafañe y Arzobispo Espinoza.