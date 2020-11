El papá de la supuesta víctima de abuso del sacerdote Bustos: “Temo por mi hija de 10 años”

Luego de que DIARIO HUARPE diera a conocer la noticia de que Fiscalía quiere que el cura Walter Bustos vaya a juicio por la causa de abuso sexual contra sus dos sobrinos y de que hubiera una dura crítica de la defensa contra el requerimiento fiscal, el papá de la víctima y excuñado del sacerdote habló de todo. Dijo que teme por la integridad de su hija de 10 años que vive con la hermana de Bustos y aclaró que no tiene ninguna causa abierta por violencia de género, tal como refirió el abogado defensor del religioso.

“Mi hijo superó en parte lo que le pasó, él está bien, pero sigue en tratamiento con la psicóloga. El único miedo que tiene es por su hermana, pues el sacerdote lo amenazó a mi hijo de que iba a tomar represalias contra su hermana de 10 años. La niña está viviendo con la madre ahora. Yo tengo miedo de que si queda impune, le haga algo a mi hija o cualquier otro joven”, empezó diciendo el hombre a este medio, luego que trascendiera el pedido de juicio contra el presunto abusador de su hijo.

En el medio respondió los dichos del abogado defensor de Bustos, Enzo Penizzotto. El letrado dijo a este medio que el pedido de elevación a juicio no tiene los fundamentos suficientes y que entiende que todo fue una farsa pergeñada por el chico para zafar de una situación de abuso con su prima. El chico aparentemente manoseó a la niña y fue atrapado infraganti. Para salir de eso acusó a su tío de que le hacía lo mismo. Sobre esto el excuñado de Bustos dijo: “La causa que hay contra mi hijo por un supuesto abuso contra su prima fue archivada”. “Lo que me enseñaron de chico es que los niños hacen picardías y los grandes hacen maldad”. Luego agregó: “Los padres de la menor quisieron que se vuelva abrir la causa, pero quedó cerrada”.

El cura está acusado de abusar a dos de sus sobrinos, por esa causa pidieron que vaya a juicio. Foto archivo DIARIO HUARPE.

El abogado del presbítero también hizo referencia a las tres o cuatro denuncias que la hermana le hizo al padre de sus hijos por violencia de género. Sobre esto el papá de la presunta víctima respondió: “Yo no tengo ninguna causa por violencia de género”. “Hubo falsas denuncias por lo que me terminaron dictando la falta de mérito. Me habían dictado una perimetral, que se cayó”, señaló.

Por otra parte, Penizzotto dijo que el cura entregó de forma voluntaria su celular para que sea peritado. Ante esto, el hombre expresó que “él no entregó el celular voluntariamente porque estaba preso. El celular lo entregó su hermano, pero previamente lo llevó a limpiar”.

A dos años de la causa que se inició contra el cura, el hombre reveló que “estoy cansando porque estoy luchando contra la corriente, estoy luchando contra el Arzobispado, que no les interesa limpiar el nombre del cura, sino el de la Iglesia”. En ningún momento se acercaron a hablar conmigo o con mis hijos.

Por el caso, el sacerdote fue excarcelado, ya que lo sobreseyeron por el abuso del hermano mayor y del resto (dos) le redujeron la gravedad de los delitos, hasta quedar en abuso sexual simple, un delito excarcelable. “Sentí mucha impotencia, me dolió cuando lo excarcelaron, porque siento que muchos jóvenes corren peligro”, dijo.

Sobre los hermanos mayores de la primera víctima, el hombre indicó que “mis hijos más grandes también confían mucho en la Justicia, querían hacer justicia por mano propia, pero yo les expliqué que no y decidí llevar todo ante la Justicia. Pero no sé qué va a pasar cuando lo encuentre de frente porque anda por la calle como sin nada”.

“Yo quiero que el cura sea juzgado, que pague por lo que tiene que pagar y no saber más nada de él. Pido justicia. Tengo mucha confianza en el juez Adárvez. Creo que no va a dejar que estas cosas sigan sucediendo y lo va a mandar a juicio”, cerró.

El fiscal Renato Roca también cruzó a la defensa de Bustos

“Desplazar la responsabilidad del sacerdote y culpar a la propia víctima, es burdo”, dijo a DIARIO HUARPE el fiscal Renato Roca sobre las declaraciones del abogado defensor del cura Bustos. Por otra parte, Roca señaló que un menor no podría sostener una mentira que le imponga con el paso del tiempo. Esto en respuesta también al defensor que definió que toda la causa contra el sacerdote fue pergeñada por el padre de la víctima.

Sobre el supuesto abuso que cometió el menor contra su prima dijo que “es una consecuencia del abuso que sufrió, cuando él declara en la entrevista videograbada en ANIVI, fue coherente con su edad cronológica y con lo que contó.

Sobre el requerimiento fiscal, cuestionado por la defensa de Bustos por falta de pruebas contundentes, el doctor Roca justificó que “es una valoración que se hace a la etapa previa al juicio, y tanto el fiscal como el juez -en un sistema de valoración previa amplio que tenemos nosotros- toma las pruebas que lo convencen para tomar determina decisión”. “Y finalmente en la etapa de juicio el tribunal define su decisión con todas las pruebas que le dieron las partes”, definió.