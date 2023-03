El Papa Francisco: “Yo quiero ir a la Argentina”

En un mano a mano con el periodista Daniel Hadad, el Papa Francisco, habló sobre las ganas de poder volver al país en un futuro, dejando en claro que no será en época electoral, y sobre la posibilidad de eliminar el celibato en la religión.

En la entrevista el sumo pontífice explicó qué sucedió con la visita anunciada para el 2017, asegurando que Argentina formaba parte del itinerario, pero por elecciones en Chile, tuvo que adelantar la fecha de viaje para diciembre y visitar enero no era conveniente. “En enero en Argentina y Uruguay no encontrás ni al gato, ¿viste?, entonces hubo que hacer solo Chile y Perú”, explicó la autoridad.

No hay una negación de ir. No, de ninguna manera. Estuvo planeado el viaje. Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad.

En cuanto a la pregunta del periodista sobre cuándo podrías ser esa fecha, el Papa respondió que depende de muchos factores, algunos de ellos, el clima sociopolítico, asegurando que durante uh año electoral una visita sería imposible.

“Podría pasar. Después de una elección ciertamente que sí. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes en los países, para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo. Yo quiero ir a Argentina. Quiero. Pero…”

En cuanto a la consulta sobre la celiaquía y el matrimonio dentro de la religión, el sumo pontífice explicó que: “En la iglesia católica hay sacerdotes casados: todo el rito oriental es casado. Todo. Todo el rito oriental. Acá en la Curia tenemos uno —hoy mismo me lo crucé— que tiene su señora, su hijo. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio, el celibato es una disciplina", concluyó.