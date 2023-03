El actual diputado nacional y candidato a gobernador por el Frente San Juan por Todos tuvo un mano a mano con DIARIO HUARPE en el que no le esquivó a nada. Habló de Sergio Uñac y su Gobierno, de Marcelo Orrego y también de las razones que lo llevaron a buscar su cuarto mandato como gobernador.

DIARIO HUARPE:

¿Por qué intentar ser gobernador de nuevo?

-En política estoy amortizado y elegí esta actividad para realizarme como persona, la verdad que el pueblo y el PJ me han dado todo. Fui diputado nacional cuatro veces, senador dos veces y gobernador tres, y siento la necesidad de entregar esa experiencia que me dio la actividad para ayudar a salir de un momento difícil del mundo, la Argentina y San Juan.

¿Cómo analiza los mandatos de Uñac como gobernador?

-Yo creo le falta política, que no es más ni menos que un modo de diálogo. La política es la disputa por espacios de poder, pero la pregunta es para qué lo querés y ahí dónde yo lo quiero para transformarlo en mejora para el pueblo.

¿Terminó arreglando con Uñac?

-No, no, no. Un arreglo habría sido que yo sea candidato a vice de él o que esté dentro de su lista, algo que no sucedió. Acordamos ir por dentro porque nos prometieron que nos iban a dar los aportes de campaña del partido, que nos corresponden. Además, coincidimos en que no haya agresiones personales en la campaña y debatir ideas, que son muy distintas.

- ¿Cómo hacemos para explicarle a la gente que dice que Gioja es Uñac?

-Vi actitudes perjudiciales para la provincia y la política que es la herramienta para solucionarle los problemas a la gente, brilló por su ausencia. No a la politiquería, sino a la política. La Ley de Lemas permite que se forme una agrupación en la que nuclean los partidos y allí ya hay diferencias. Nosotros tenemos diferencias y por eso fuimos a las internas del PJ contra el uñaquismo. Esta suma es válida porque tiene un denominador común.

- ¿Se comunicó con Uñac?

-Tuve un llamado en los últimos días con Uñac y la verdad es que deberíamos tener un contacto más, pero no es fundamental para la disputa electoral que enfrentamos. El diálogo debería ser sincero y no de sordos para mentirnos entre nosotros. Yo le diría a Uñac que convoque a todos y llame a todos porque los necesitamos. Hoy deberíamos estar discutiendo ideas y no cuestiones personales, porque en definitiva a la gente no le interesa porque está preocupada por el salario y trabajo digno.

DIARIO HUARPE:

- ¿Se equivocó en darle apoyo a Uñac para que sea gobernador?

-Creo que me equivoqué en darle apoyo para que llegue a la gobernación porque no cumplió con las cosas que habíamos conversado. No hizo funcionar al Justicialismo y no trabajó por la unidad partidaria.

- Como conocedor de la estructura de gobierno en elecciones, ¿se le puede ganar a Uñac?

-Por supuesto que se puede. Hay encuestas que me dan abajo y otras no, pero todos sabemos que es una foto del momento y que depende quién las pague es el resultado que dará.

- Si ganara, ¿lo convocaría a Uñac a su gobierno?

-Acá nadie va a ganar, estoy convencido de que saldremos primero, pero no ganaremos, ya que los sanjuaninos están sufriendo. Supongo que sí lo llamaría a ser parte de mi gobierno, pero no considero que acepte.

- Pueden existir cambios antes del cierre de candidatos

-Es probable que exista una tercera lista dentro del frente peronista y nosotros vamos a trabajar para unir a todo el progresismo y peronismo de la provincia.

DIARIO HUARPE:

- ¿Cuáles son los principales problemas de la provincia?

-El principal hoy es el agua y creemos que se deben realizar unos estudios bien profundos sobre dos acuíferos más profundos que el Tulum que nos podrían brindar el mismo volumen que el Gran Tulum. Hay que obligar al productor a sistematizar el riego y que deje de usarse el riego a manto. Además, tenemos que empezar a pensar que en la minería de altura hay que traer agua del Océano Pacífico y desalinizarla, Pelambres ya lo está haciendo y está al lado de Pachón. Y, como dijo Domingo Faustino Sarmiento, tenemos que empezar a buscar la manera de traer agua del Litoral y por supuesto es muy caro, pero hay hacerlo. Córdoba ya lo hace hasta San Francisco y se puede sumar a esa traza para hacerla llegar a San Juan.

- ¿Qué pasará en la provincia si gana Orrego?

-Lo conozco a Marcelo Orrego porque hemos sido colegas y lo somos en la Cámara, no tengo claro su pensamiento. Sí, me parece que es una persona de bien, pero debería discutir cuestiones de proyectos.

- ¿Qué vio en sus recorridas?

-Estoy recorriendo toda la provincia y la verdad es que veo cosas preocupantes. Vi cosas en el ámbito de salud que me llaman mucho la atención. Un amigo con una hija con fiebre fue al hospital y estuvo dos horas esperando porque no había médicos.

- ¿Y eso no pasaba en su gestión?

-En mi gestión estoy segurísimo que no pasaba, por eso hicimos el Hospital Rawson nuevo, el de Sarmiento, el de Pocito y planificamos el de Iglesia y Calingasta para que no suceda.

DIARIO HUARPE:

- ¿Qué condiciones tiene que tener un candidato a vicegobernador suyo?

-Tiene que ser leal y esto no significa que tenga que ser chupamedias del gobernador. Tiene que ser el complemento del gobernador y trabajar para que todo salga bien. Yo voy a poner al mejor o a la mejor, por supuesto que podría ser una mujer, pero aún no lo tengo definido.

- ¿Por qué deberían elegirlo a usted los votantes?

No hago política pensando en ganarle a Uñac u Orrego, lo hago pensando en la provincia y en cómo ayudar a mejorarle la realidad.

- Pero primero debe ganar para cumplir con ese proyecto...

Ya lo dije, vamos a salir primeros y así el que va a ganar es San Juan. Tenemos que hacer mejor las cosas que hicimos bien y seguir reconstruyendo la provincia de San Juan.