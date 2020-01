El partido de Evo Morales tiene la mayor intención de voto para mayo, según una encuesta

El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del ex presidente Evo Morales, tiene la mayor intención de voto para las elecciones del 3 de mayo próximo en Bolivia pero sin caudal suficiente para consagrarse en primera vuelta, según una encuesta privada divulgada hoy.



El MAS, que llevará como candidato a jefe del Estado al ex ministro de Economía Luis Arce, tiene 26% de apoyo, de acuerdo con el sondeo de la empresa Mercados y Muestras publicado por el diario paceño Página Siete.



Detrás se ubican el ex presidente Carlos Mesa y el líder cívico Luis Fernando Camacho, con 17% cada uno, y la autoproclamada mandataria interina Jeanine Áñez -quien el viernes anunció que se postulará-, con 12%.



El politólogo Marcelo Silva afirmó a Página Siete que el MAS conserva un voto “duro” basado en reivindicaciones indígenas, originarias y campesinas, y radicado principalmente en las zonas rurales y suburbanas.



“En el ámbito de las ofertas políticas ningún partido llena las expectativas de estos sectores y es difícil pensar que ese voto va a migrar a otra opción política”, opinó Silva.



El especialista advirtió que ese “voto duro” está “deflacionado” tras los comicios del 20 de octubre pasado -anulados por sospechas de fraude-, por lo que “es imposible pensar” que el MAS repita sus mejores resultados electorales.



Por otra parte, señaló que las posibilidades del MAS se ven beneficiadas por la dispersión de sus adversarios políticos, que por ahora están fragmentados en cinco candidaturas diferentes.



“Habrá que ver el rendimiento electoral de Camacho, Mesa y Áñez, que son los candidatos con mejor opción, según la encuesta, y habrá que ver si el 3 de febrero las candidaturas que se anunciaron se mantienen”, agregó Silva.