El periodista deportivo que acusó por abuso sexual a un colectivero habló por primera vez

El periodista deportivo que denunció por abuso sexual a un chofer de colectivos habló por primera vez del caso y contó a DIARIO HUARPE que el acusado lo amenazó tras el hecho: "La próxima no te me escapas". Santiago Barroso de 23 años denunció al hombre el domingo por la tarde en el centro Cavig, unidad fiscal que investiga los casos de ataques contra la integridad sexual de las personas.

Barroso contó que no sabe quién infiltró la información de la denuncia, y si bien le molestó eso, se dio cuenta que contar su caso puede servir para que otras personas se animen a denunciar situaciones similares. El joven contó que entabló una amistad con el chofer como lo hizo con todos lo que manejan la unidad Troncal Norte Sur (TNS) porque es el colectivo que lo deja en su casa cuando viene del centro, lugar donde tiene sus trabajos en los medios de comunicación.

El denunciante explicó que ese domingo por la madrugada, el colectivero identificado con el nombre de Javier y de unos 47 años aproximadamente, se pasó de esa amistad y le empezó a insinuar cosas de índole sexual que lo pusieron incómodo. Barroso salió de un boliche ese día y se tomó el colectivo para llegar a su casa lo más pronto posible, sin embargo, en el medio se encontró con una situación que duró 15 minutos, pero para él "fue una eternidad", según expresó en su relato con este medio.

Javier le contó al periodista que "un joven le practicó sexo oral por dinero" y que "una vez lo hizo con un hombre", luego cuando frenó el colectivo porque el recorrido había terminado, apagó las luces, cerró las puertas y le pidió a Barroso que se fuera con él para el fondo, que le hiciera "compañía", a lo que el periodista no accedió.

Las cosas se pusieron más tensas. El colectivero ya no solo hacía insinuaciones, sino que pasaba a la acción directamente. Según el relato del periodista, el chofer se bajó los pantalones, se le puso al lado y le pidió que le mostrara sus fotos prohibidas. Luego le pidió que le tocara ahí abajo y le dijo que si pasaba algo, nadie se iba enterar.

El muchacho señaló que no sabía cómo zafar de la situación y que no le dijo "que lo iba a denunciar" porque tenía miedo de que lo golpeara. "No me gusta ningún tipo de violencia", señaló la víctima.

El chico salió del colectivo después de escuchar una serie de insultos por parte del colectivero, que lo trató de "gil", "gato" y "maricón". Contó que se acostó a dormir en su casa y que en la tarde tomó dimensión de lo que había ocurrido. "Saqué a pasear a mi perro y ví un colectivo del TNS, me largué a llorar", cerró.

Medida cautelar

En su denuncia, Barroso solicitó que le impongan una orden de alejamiento al chofer, pues lo conoce y sabe dónde vive, e inclusive tiene su número teléfono porque, como explicó el periodista, eran conocidos por el viaje habitual en colectivo.

Aclaración

Tras la repercusión que tuvo la nota, el joven manifestó que "me gustaría agregar que repudio todo comentario violento en las redes para con el chofer, confío en la Justicia, aprecio la verdad y aborrezco la violencia, no estoy a favor de ningún comentario malintencionado, agresivo u ofensivo".