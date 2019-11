El peronismo busca la unidad en el Senado y discute también posibles formatos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El peronismo en el Senado, que será oficialismo desde diciembre, busca la unidad de los bloques del Frente para la Victoria, de extracción kirchnerista, y Justicialista, que encabeza el cordobés Carlos Caserio, referenciado en los gobernadores de ese signo político.



Según indicaron fuentes de ese sector, la definición podría estar antes de la Sesión Especial que organizará la Cámara alta el miércoles 27 de noviembre para la jura de los nuevos legisladores.



Ese día, la presidenta saliente del Senado, Gabriela Michetti, encabezará la ceremonia en la que se investirá en sus nuevos cargos a los 24 senadores electos en octubre, además de tres reemplazantes de legisladores que desde diciembre ocuparán otros cargos.



A partir del 10 de diciembre, cuando se renueve la Cámara, albertistas y kirchneristas sumarían 39 senadores, dos más que el número necesario para el quórum.



Sin embargo, aún no se decidió si funcionarán como un interbloque (FPV y Bloque Justicialista), como un solo bloque o como dos bancadas separadas.



La diferencia está en el número del que dispongan para conformar las comisiones legislativas y poner a sus autoridades, así como la capacidad de sesionar con quórum propio.



Además, si el oficialismo se uniera en un interbloque o en un bloque, debería discutir quién será su presidente.



Si se mantuvieran por separado, como ocurre en la actualidad, cada bancada tendría a sus propios jefes.



"Si hay alguna indicación de (el presidente electo) Alberto Fernández o de (la vicepresidenta electa) Cristina Fernández de Kirchner al respecto, lo hablaremos. Somos dirigentes, siempre hay una diferencia entre dirigentes y empleados. Nos gusta discutir nuestras ideas", dijo Caserio.



En declaraciones radiales a "El Destape", el jefe del bloque Justicialista advirtió que nunca lo llamaron ni le pidieron armar un interbloque.



"No hay que dramatizar esta situación. Todos vamos a poner el hombro por el país", aclaró el senador cordobés y mencionó que sólo se trata de "una cuestión organizativa".



No obstante, recordó que hoy hay dos bloques peronistas en el Senado y destacó que "si es necesario, hay que ver el modo de reconocer cuáles son las coincidencias para funcionar".