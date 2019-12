El petróleo operó en alza en los mercados internacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) ganó hoy 0,4% hasta US$ 59,22 el barril y el Brent, de referencia en Europa, subió 0,11% hasta US$ 64,29 en el mercado de futuros de Londres.



En Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en enero sumaron US$ 0,22 respecto a la última negociación.



En tanto, el crudo del Mar del Norte terminó en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 0,07 dólares en relación a ayer.



El valor del crudo operó en alza en los mercados internacionales ante la posibilidad que puedan registrarse avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.



También lo impulsaron los recortes de suministro decretados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).