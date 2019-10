El PJ propuso a Fernández aplicar retenciones segmentadas y el control de la liquidación de divisas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Partido Justicialista (PJ) propuso al candidato presidencial del Frente para Todos, Alberto Fernández, la eliminación de retenciones para economías regionales en crisis, segmentación de retenciones y el manejo y regulación de divisas proveniente de la exportación de granos, entre otras propuestas para los primeros 100 días de gobierno. Bajo la premisa de que "no puede haber compatriotas que pasen hambre", de que "los alimentos no pueden estar atados al vaivén del dólar" y de que "toda la política estará orientada a aumentar la producción agropecuaria y su industrialización" dejando de lado el "planteo de 'exportar todo lo que se pueda y dejar al saldo para la mesa de los argentinos'", el PJ le propuso a Fernández 13 puntos para los primeros 100 días de gobierno. Entre éstos se destaca la "eliminación de las retenciones para las economías regionales que estén en una situación críticas"; y la segmentación de retenciones por "tipo de producción". Según el escrito presentado, "el sistema actual castiga a los pequeños productores y no discrimina a los que agregan valor". En este sentido, "las retenciones tendrán como finalidad fomentar el agregado de valor, la generación de trabajo nacional y la seguridad alimentaria", por lo que "se segmentarán para quien incorpore trabajo y valor agregado". Otro punto importante dentro de las propuestas fue que "se retomará el manejo y la regulación soberana de las divisas del sector granos y oleaginosas". "El manejo de divisas por parte del sector privado ha sido un completo fracaso", sentenció el comunicado y aseveró que "los tiempos de liquidación de divisas serán acordes con la necesidad y forma de cumplimiento de las obligaciones externas". También se puntualizó la necesidad de recuperar el status de Ministerio de Agroindustria, la "discusión de una Ley de Conocimiento Estratégico para el Agro que supere la Ley de Semillas", y la creación de mercados de proximidad "entre el productor local y el consumidor". Entre los puntos a mediano y largo plazo, el PJ propuso "impulsar la producción de cereales y oleaginosa y su agregado de valor". En este sentido, plantearon incrementar la producción de trigo hasta las 25 millones de toneladas, de las cuales 10 millones de toneladas procesará la industria molinera y se exportarán, por lo menos, 2 millones de toneladas de harina. En cuanto a la soja, se propusieron llevar la producción a 60 millones de toneladas "buscando que la industria aceitera opere a capacidad plena". En cuanto a las carnes, implementarán "un plan de aumento en la producción". Según el escrito, se buscará incrementar en el corto plazo 10% la producción de carne bovina y porcina, y 5% en el largo plazo.