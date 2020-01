El precandidato presidencial demócrata Cory Booker se retira de la campaña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador por Nueva Jersey Cory Booker anunció hoy que se retira de la campaña presidencial para las primarias tras un año de carrera en busca de la candidatura a presidente por el Partido Demócrata.



Booker nunca llegó a estar entre los cinco primeros en las encuestas y abandona semanas antes del caucus de Iowa, el próximo 3 de febrero, primera cita de las primarias demócratas.



Con su retiro de la carrera por la candidatura a presidente, cosa que también hizo en diciembre la senador californiana Kamala Harris, el único precandidato afroamericano que se mantiene en carrera es el ex gobernador de Massachusetts Deval Patrick, quien entró en el último minuto y tampoco se encuentra entre los preferidos por los sondeos.



El voto de la población afroamericana es vital para las aspiraciones demócratas de derrotar en las presidenciales al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



La decisión de abandonar la carrera presidencial que tomó Booker se da luego de que por segunda vez consecutiva no logró clasificar para participar en el próximo debate presidencial de los demócratas que se celebrará mañana en Des Moines (Iowa) a pesar de que había lanzado una campaña publicitaria valorada en 500.000 dólares.



"Con el corazón en la mano comparto la noticia de que he tomado la decisión de suspender mi campaña presidencial", señaló Booker a través de su perfil de Twitter.



"Ha sido una decisión difícil, pero entré en esta carrera para ganar y siempre dije que no continuaría si no había un camino a la victoria", concluyó el senador.