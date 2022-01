El precio de la uva, a la espera de un pronóstico de cosecha que sería “la peor del siglo”

La cosecha de uva 2022 promete quedar para la historia, aunque no para bien. Si bien el pronóstico todavía no sale, los primeros datos indican que podría ser de las peores de la historia. En diálogo con DIARIO HUARPE, Ernesto Olivera, vicepresidente de la Federación de Viñateros, se animó a decir que será “la más baja del siglo”, tras las inclemencias climáticas y la sequía que sufrió la provincia en el último año, con una caída del 15 al 18% respecto a la del 2021, que también fue muy baja.

El primer pronóstico oficial llegará la próxima semana, cuando el INV termine el relevamiento de fincas en San Juan y Mendoza para saber cuántos kilos producirán las fincas este año. Pero para Olivera, el valor que publiquen será un promedio que difícilmente deje contento a todos.

“Este año la situación es muy heterogénea, hay fincas que van a producir un 5% menos porque y otros van a perder hasta un 40%”, explicó Olivera. Esta diferencia estará relacionada directamente con la crisis hídrica y el acceso al agua de los productores.

Los viñateros se enfrentaron a un año que acumuló vientos zonda en época de floración, granizada cuando empezaban a salir los racimos y ola de calor en enero, cuando está creciendo el grano. Pero mientras unos tuvieron la posibilidad de regar con perforaciones de agua subterránea, otros contaron con el agua reducida que pudo aportar Hidráulica desde los diques en medio de la peor crisis hídrica de los últimos 100 años. “Todo esto sin contar que algunos tuvieron que abandonar parte de la producción”, agregó el viñatero.

A los factores que ya redujeron la cosecha se suman los problemas actuales y futuros. Tanto Olivera como Eduardo Garcés, también de la Federación Viñatera, coincidieron en que mientras la uva ya está en su mayoría lista, falta mano de obra para cosechar. La tercera ola de Covid disminuyó la cantidad de personal que está realizando el trabajo. Según Garcés, la posibilidad de mantener planes sociales mientras realizan trabajo en la cosecha no generó un aumento fuerte en las contrataciones.

Con este escenario, la oferta de uva será menor, aunque todavía falta definir la cantidad en la que caerá la cosecha respecto a 2021, cuando fue un 20% menor a la del año anterior. Esto genera expectativa en algunos productores, que esperan un precio mucho más alto que el de la temporada pasada. Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros se mostró “confiado” en el precio iba a llegar a $40 el kilo de uva común, pero Olivera puso en duda que el escenario se presente tan favorable al sector productivo.

“Ahora mismo el precio, con la variación interanual de costos y la inflación, será de $28 a $30, si se reduce un 15% el promedio de la cosecha, podría aumentar el valor equivalente”, explicó Olivera. Pero incluso así, los productores que tendrán una merma del 30 o hasta 40% en lo que levantarán de las fincas saldrán perdiendo.

A su vez, el viñatero teme que las bodegas no acepten incrementar tanto lo que van a pagar. Es que si bien el 2020 fue un año récord de ventas y en el último año el precio del vino subió un 110%, las ventas del 2021 no fueron tan buenas. Si es así, la expectativa de los viñateros no sería tan fácil de cubrir y el sector terminaría la próxima vendimia sin cobrar la uva al precio que quieren y con las plantas afectadas por la sequía. “No vamos a tener un buen balance, probablemente”, se lamentó Olivera.