El predio Costanera resucitó en Semana Santa con un evento que convocó a miles sanjuaninos

El Predio Ferial de la Costanera, en el departamento Chimbas, volvió a tener vida luego de dos años de nula actividad por la pandemia del Covid-19. La feria cultural y gastronómica que se montó ahí este fin de semana fue un éxito y convocó a miles de sanjuaninos y turistas que disfrutaron en familia de las diversas propuestas que habían.

Atrás quedaron los años de desolación en la Costanera. Aprovechando la Semana Santa, los festejos por Pascuas se trasladaron a este sector del norte chimbero para sellar un fin de semana largo en donde la ocupación hotelera en la provincia superó el 90%. Sin barbijos, ni distanciamiento, niños y adultos recorrieron la propuesta cultural organizada por el Ministerio de Turismo y Cultura.

El evento contó con la presentación de bandas locales de diferentes géneros, intervenciones artísticas, teatro y feria gastronómica para disfrutar de platos sanjuaninos. Además, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero estuvo presente con varios stands donde los artesanos exhibieron sus producciones y oficios.

Emprendedores locales aprovecharon la oportunidad para vender sus productos. Foto: Mariano Martín/ DIARIO HUARPE.

“Es un espacio súper provechoso para todos nosotros”, manifestó Gimena Gonzalez, quien tiene un emprendimiento de bijouterie.

También Karen Irazoque, una emprendedora que elabora huevos de Pascuas, estaba contenta de ver el espacio lleno de hacedores culturales que fueron a exponer y vender sus productos.

“Es muy positivo y a todos los que somos emprendedores y artesanos nos viene muy bien. Se puede dar a conocer nuestro trabajo y generar ingresos”, agregó María Andújar, que se dedica al diseño de objetos con cerámica.

También hubo carpas de diseñadores y venta de cerveza artesanal. Los más chicos tenían juegos para divertirse mientras los padres tomaban mate y conversaban en los espacios verdes del Costanera.

Los niños tuvieron su espacio para jugar en el predio.Mariano Martín/ DIARIO HUARPE.

“Desde las 17 horas estamos acá. Venimos a pasear y distraernos un poco”, contó Gabriela Lucero, quien se encontraba con sus familiares compartiendo la tarde del domingo de Pascuas.

En tanto, los jóvenes se acercaron hasta el escenario musical donde artistas locales presentaron su repertorio e hicieron vibrar al público presente.

“Está muy lindo porque ocuparon el espacio luego de la pandemia para la cultura sanjuanina”, aseguró Juan Vita, un joven que fue hasta la feria para aprovechar su día libre.

Por otra parte, algunos turistas que estaban en la provincia fueron hasta el predio y se quedaron entusiasmados por la iniciativa. “Yo soy de Córdoba y vine a visitar a mi familia. Me han traído a este lugar que es hermoso y también fuimos al dique Punta Negra que es bellísimo”, dijo Angélica Moyano.

Los números musicales fueron protagonistas de las jornadas. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

Récord de turismo en San Juan

En esta Semana Santa, Turismo y Cultura preparó una agenda cultural con más de 400 actividades distribuidas en los 19 departamentos. Segunda datos oficiales, llegaron visitantes que en su mayoría son de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, La Pampa, Córdoba, entre otros sitios. Las estrellas del extenso fin de semana fue la exposición de autos de carreras de Fórmula 1 Grand Prix y la competencia de kiteboarding Fly to Red Bull King of the Air que se realizó en el Dique Cuesta del Viento.

Dato

• El Costanera se inauguró en 2019 con la Fiesta Nacional del Sol y el último evento prepandemia fue la celebración máxima de los sanjuaninos, en 2020.

• 37 hectáreas tiene el predio en total.