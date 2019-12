El premier italiano Conte confirmó su línea europeísta: "La UE es una familia"

POR AGENCIA TÉLAM

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, confirmó hoy su línea europeísta y criticó a los sectores opuestos a la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad que prevé un nuevo plan de salvataje para los países en casos de crisis.



"La Unión Europea es una familia; no es el momento de dividirse. La reforma del MEE no nos asusta", afirmó Conte, en una intervención ante el Parlamento italiano, que debe convalidar el cambio de la norma continental.



La definición del premier se da mientras Europa define modificaciones al mecanismo, que es rechazado por los partidos de derecha como la Liga de Matteo Salvini, y hasta cosechó algunas críticas del Movimiento Cinco Estrellas, una de las dos fuerzas que integran la coalición de gobierno.



"Quien quiera a Italia fuera de Europa que lo diga", desafió Conte.



El Mecanismo que Europa se apronta a modificar está constituido por un fondo creado en 2012 para ayudar a los Estados ante problemas de liquidez, que podría asistir a los bancos en casos de crisis.



El MEE debía ser aprobado por unanimidad de los países europeos antes de fin de año, pero las resistencias de la oposición italiana, que califica como pérdida de soberanía la cláusula por la que la UE pondría como condición para rescatar a un país que su deuda pública fuera sostenible, estiraron la decisión hasta comienzos de 2020.



"Italia no tiene nada que temer porque su deuda es plenamente sostenible, como demuestran las evaluaciones de las principales instituciones internacionales, incluso la Comisión Europea, y confirman los mercados", agregó el premier, que desde septiembre encabeza su segundo mandato al frente del Gobierno.