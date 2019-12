El Presidente saludó a los empleados de la Casa Rosada por las fiestas de fin de año

El presidente Alberto Fernández saludó hoy a los empleados de la Casa Rosada por las fiestas de fin de año y les pidió que "trabajen tranquilos y en paz" porque "todo lo que queda es construir un país mejor" y "eso debemos hacerlo entre todos y todas, pensando en el mañana que es lo que realmente es importante".



"Es muy difícil lo que nos toca porque, la verdad, aunque no quiero detenerme en eso, aunque a veces la prensa me vuelve siempre allí, a contarles lo que hemos encontrado. Todos lo saben y no hace falta hablar sobre eso. Hace falta sí hablar sobre el esfuerzo que tenemos que hacer para poner la Argentina de pie y entender que los primeros que deben ser atendidos son los que están en situación de mayor debilidad", señaló el mandatario, al brindar con los empleados en el Patio de Las Palmeras de Casa Rosada.



Acompañado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y por el canciller Felipe Solá, Fernández señaló que para lograr ese objetivo es necesario "hacer entre todos una sociedad mejor", y así "todos nos vamos a sentir mejor" y agregó, al referirse al personal de la Casa de Gobierno: "Ustedes que trabajan acá, en esta maravillosa Casa de Gobierno, donde pasan los presidentes y ustedes siguen trabajando; les pido que trabajen con mucha alegría por esa Argentina que debemos poner de pie".



"Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Gracias por este momento en este Patio de las Palmeras tan hermoso. Miremos para el futuro y para el mañana. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Con mucha garra construyamos el país, todos hacemos falta", cerró.