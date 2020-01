El Presidente viajará a Europa para reunirse con el Papa y 4 jefes de estado

El presidente Alberto Fernández encabezará desde mañana una gira oficial en Europa, donde se reunirá con el papa Francisco y los jefes de estado de Italia, Alemania, España y Francia y autoridades de organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), de acuerdo a la agenda organizada por la Casa Rosada.



El jefe de Estado partirá rumbo a Roma en vuelo de línea a las 22.45 de hoy desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza, acompañado por la primera dama Fabiola Yañez; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; el canciller Felipe Solá; el secretario de Culto, Guillermo Olivieri; y el de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.



Fernández tiene previsto llegar mañana por la tarde a Roma y, tras pasar la noche del jueves en la residencia de la embajada argentina, en el tercer piso de Via della Concliazione 10, el viernes será recibido a las 10.30 hora de Italia (6.30 hora argentina) por el pontífice en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, en el segundo piso del edificio que alberga a la estructura de la secretaría de Estado de la Santa Sede.



El Presidente ingresará al Vaticano por el Arco de las Campanas, en el costado derecho de la Basílica de San Pedro, y se dirigirá directo al denominado Patio de San Dámaso, donde estarán izadas las banderas de Argentina y del Vaticano.



Allí será recibido por autoridades de la prefectura de la Casa Pontificia y un grupo de Gentiluomini, laicos en frac dedicados a las actividades protocolares de la Santa Sede, que lo acompañarán en ascensor hasta el segundo piso del Palacio Apostólico.



Alberto Fernández y la delegación argentina serán acompañados por los Gentiluomini hasta las inmediaciones de la Biblioteca, desde donde el presidente irá en soledad a estrechar la mano de Jorge Bergoglio en la denominada Sala del Tronetto.



Desde la Sala del Tronetto, el pontífice y el mandatario pasarán a la Biblioteca, una sala contigua de más de 15 metros de largo, donde se sentarán cara a cara en un escritorio de madera y darán inicio a la reunión privada.



Tras el encuentro, será el turno de que la delegación argentina pueda dar un breve saludo al pontífice.



Luego de los saludos, el Papa y Fernández caminarán hacia una mesa ubicada en el centro de la Biblioteca en la que se hará el intercambio de regalos: primero será el Presidente quien hará entrega de un presente artesanal elaborado por jóvenes de la Asociación Civil Granja Andar, según lo anunciado por el mandatario ayer en la red Twitter.



El pontífice, en tanto, obsequiará los escritos de su pontificado y el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año.



Una vez finalizado el intercambio de regalos, Fernández y el canciller Solá bajarán hacia la denominada primera Loggia del Palacio Apostólico, donde se reunirán con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano y ex Nuncio Apostólico en Venezuela entre 2009 y 2013 Pietro Parolin, que estará acompañado por el responsable de la sección de diplomacia bilateral de la Santa Sede, el monseñor polaco Mirosław Wachowski.



El del viernes será el primer encuentro entre Francisco y Fernández desde que el mandatario asumió el cargo el 10 de diciembre, dado que su última reunión había sido en la residencia papal de Casa Santa Marta, en agosto de 2018 cuando aún no era candidato.



Tras el encuentro con el Papa, la agenda de Fernández continuará con una reunión a las 16 de Roma con el premier italiano Giuseppe Conte, un abogado de 55 años que encabeza el gobierno de coalición entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático y que lo recibirá en el Palacio Chigi, en el centro de Roma.



Una hora más tarde, Fernández se desplazará hacia el Palacio del Quirinale, un edificio del siglo XVI situado en una de las colinas romanas, donde será recibido por el presidente italiano Sergio Mattarella, un jurista italiano de 78 años, en su cargo desde 2015 y con mandato hasta enero de 2022.



Tras los encuentros con Conte y Mattarella, Fernández cerrará la jornada con una reunión con familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura en la Casa argentina de Roma, junto a quienes presenciará la proyección de un documental dedicado a la madre de Plaza de Mayo Vera Jarach.



El sábado, el mandatario visitará la sede de la oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), donde está previsto que a las 11 se reúna con el director general del organismo internacional, el chino Qu Dongyu, quien visitó al Papa en noviembre para presentarle su plan de lucha contra el hambre.



El domingo el Presidente partirá hacia Berlín para iniciar una gira que lo llevará también a Madrid y París, en la que atenderá una agenda cargada de encuentros que incluye a los principales líderes del viejo continente, en coincidencia con el inicio del proceso de negociación de un nuevo acuerdo con el FMI.



El lunes 3, por la tarde, Alberto Fernández se reunirá en Berlín con la canciller Angela Merkel , en tanto que el martes 4, en Madrid, se entrevistará con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa.



El miércoles 5, será el turno del mandatario francés, Emmanuel Macron, con quien Alberto Fernández se reunirá en el Palacio el Elíseo, sede de la Presidencia de la República francesa, para compartir un almuerzo.



Se trata del segundo viaje al exterior que emprende Fernández como Presidente: el primero fue la última semana a Jerusalén, para la conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi en Auschwitz.