El proyecto para llevar agua de calidad a Mogna se cayó: la cuenca disponible está a más de 60 kilómetros del pueblo

Tras confirmarse que productores y vecinos de la localidad de Moga (departamento de Jáchal), esta semana se presentarán en Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y en la dirección de Hidráulica para reclamar por las obras prometidas que iban a mejorar los servicios de agua en la zona, DIARIO HUARPE se puso en contacto con el presidente de OSSE para saber cuál es la situación actual; y el funcionario adelantó que los resultados de los estudios preliminares que se hicieron "no fueron positivos". Por lo tanto, tuvieron que bajar el proyecto del acueducto y pensar un plan B.

Guillermo Sirerol, presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

“Primero y antes que nada, tengo que decir que los vecinos de Mogna serán bien recibidos por todo el equipo de OSSE si deciden venir a dialogar con nosotros sobre el tema agua”, empezó diciendo a DIARIO HUARPE, Guillermo Sirerol. “Pero también es necesario dejar en claro que el servicio de agua de Mogna no está dentro del sistema que maneja OSSE, porque el servicio está administrado por la Unión Vecinal del lugar. No obstante, y como se lo contamos a ustedes el año pasado (ver MIRÁ TAMBIÉN), nos pusimos a trabajar en un proyecto integral para llevar agua de mejor calidad a la zona y, lamentablemente, los estudios realizados arrojaron datos negativos, y por eso tuvimos que bajar el proyecto del acueducto y pensar en un plan B”, agregó.

Según Sirerol, las primeras gestiones que se hicieron, antes de comenzar a trabajar en el proyecto del acueducto, fue pedir al Instituto Nacional del Agua (INA – ex CRAS) estudios y datos sobre las cuencas disponibles en la zona para perforar y obtener agua de buena calidad. Y fue por esos resultados que decidieron cambiar de plan.

Los estudios realizados por el INA, determinaron que las cuencas de agua disponibles más cercanas al pueblo de Mogna son dos. Una, en las inmediaciones de la desembocadura del río Huaco sobre el río Bermejo; y la otra, un poco más cerca, en la zona que se conoce como el bajo de Mogna, pero sin recarga. Es decir, dos obras que no son sustentables ni sostenibles.

“Para que tome dimensión”, explicó Sirerol “si eligiésemos la cuenca más segura, la de la desembocadura del río Huaco, tendríamos que hacer una obra similar a la del Acueducto San Juan porque tiene un poco más de 60 kilómetros. Y si eligiésemos por la otra cuenca, al no tener recarga, correríamos el riesgo de que al año o a los dos años, todo lo hecho se pierda, porque la cuenca no tiene recarga" dijo.

Tras confirmase que el proyecto del acueducto era imposible de realizar, los equipos técnicos de OSSE armaron el plan B. Primero limpiaron todo el sistema de distribución, regularon las válvulas y cambiaron la bomba sumergible de la perforación existente. Después capacitaron y contrataron a una persona del pueblo para que regule y maneje el servicio en función a las necesidades y ante cualquier urgencia repararla o dar aviso al equipo de casas central.

“Lamentablemente tenemos que decir que el pueblo de Mogna está mal ubicado porque en los alrededores no se encuentra agua de buena calidad y esa es la realidad", manifestó Sirerol. "Pero bueno, el pueblo ya está ahí, es parte de nuestra historia y hay que darle una solución. Por eso nos comprometimos a mejorar el sistema de abastecimiento y distribución existente, y desde hace unos meses está funcionando mejor”.

Vale recordar que el agua que consumen desde siempre los habitantes de Mogna, se obtiene de a una perforación que está en la zona, pero no es de la mejor calidad: tiene sales, flúor y otros minerales que si bien no son perjudiciales para la salud, no cumplen con los valores estándares aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).