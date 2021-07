Productores y vecinos de Mogna vuelven a los reclamos por la falta de agua

Productores y vecinos de la localidad de Moga, departamento de Jáchal, la semana que viene se presentarán en Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y en la dirección de Hidráulica por las obras prometidas para mejorar los servicios.

“En octubre del año pasado, el presidente de OSSE dijo en el diario de ustedes (ver Mirá También) que a través del Ministerio de Obras y Servicios iban a empezar a trabajar en un proyecto integral para llevar agua potable a Mogna, pero ya estamos por cumplir el año de esa promesa y no tenemos ni siquiera un rumor al respecto”, dijo Patricio Salinas, vocero de los vecinos y productores de la zona. “Queremos saber en qué estado está el expediente que inició el municipio de Jáchal pidiendo una solución para nosotros. Queremos saber qué está pasando. Por qué no tenemos respuestas. Por qué no nos dan solución, y por qué no están cumpliendo con lo prometido”.

MIRÁ TAMBIÉN Comienzan a trabajar en un proyecto integral para llevar agua potable a las familias de Mogna

Salinas cuenta que las expectativas y esperanzas que se generaron el año pasado en el pueblo con las promesas de solución, hoy se transformaron en enojo. Tal es así que, si la semana que viene no tienen respuestas favorables, están dispuestos a manifestarse para que los escuchen.

“Los ánimos están muy caldeados y con justa razón”, dijo Salinas. “Porque además de no tener agua de buena calidad para beber, el agua de regadío tampoco está llegando. Lo que significa, no poder trabajar, no poder producir, no tener plata”.

Sin sembrar

A esta altura del año, muchos de los productores de la zona han decidido no malgastar los recursos ni horas de trabajo en la siembra, ya que nadie les asegura el agua para el riego.

Los productores con pala y pico limpiaron las acequias para llevar el agua a las tierras productivas.

“Cuando fuimos a hablar con la gente de Hidráulica nos dijeron que la provincia no tenía presupuesto para hacer grandes obras en la zona, pero ni las obras chicas han hecho”, dijo uno de los productores de Mogna. “Todavía seguimos haciendo los desvíos del agua del río con ramas y palos para que al menos un poco de agua corra por las cunetas, pero cuando aumenta el caudal se lleva el tapón y hay que volverlo a hacer; y así estamos, como siempre”.

Los desvíos de agua los siguen haciendo con palos y ramas.

Según los productores y vecinos de la localidad jachallera, de no tener respuestas concretas la semana que viene, cortarán la Ruta 40.

MIRÁ TAMBIÉN Jáchal: otra vez Mogna sin agua

Sobre Mogna

El pueblo está ubicado junto al río Jáchal y a 123 kilómetros de la Ciudad de San Juan

En el censo de 1991 contaron 23 personas en Mogna. En 2001 la población subió a 111. Para 2010 eran 114. Según el último registro, que consta en Presidencia de la Nación, hoy son 290.

"No pedimos obras grandes, sino las pequeñas; esas obras que nos darían la solución definitiva", concluyó Salinas.