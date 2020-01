El Racing de Sebastián Becaccece hace su estreno ante Paranaense de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Racing Club, en el primer partido bajo la conducción del entrenador Sebastián Becaccece, jugará mañana ante Athletico Parananese, de Brasil, en un partido amistoso a celebrarse en San Juan y el que estará en jugo la Copa Schneider.



El encuentro se jugará en el estadio Bicentenario de San Juan desde las 22 y con televisación de TNT Sports. El equipo brasileño volverá a jugar en el mismo escenario y horario el domingo próximo ante Boca Juniors.



Becaccece, quien ya había sido tentado para dirigir a Racing en dos ocasiones y no se había podido concretar su llegada, se encargó se reafirmar que estuvo muy poco tiempo en la "otra vereda", en referencia a Independiente.



El DT, ex ayudante de Jorge Sampaoli en el seleccionado nacional, sostuvo que "de haber tenido un vínculo real con la gente de Independiente", no estaría en la "Academia".



Racing, vigente campeón de la Superliga y de la Copa Campeones, reemplazó a Eduardo Coudet en el cargo, tras la ida del "Chacho" al Internacional de Brasil, y tiene como objetivos seguir en la lucha por retener la Superliga en las últimas siete fechas y, la prioridad, realizar una buena performance en la Copa Libertadores.



Por ahora se sumaron al plantel Benjamín Garré (Manchester City) y Leonel Miranda (Xolos) y faltan detalles para concretar el pase de Héctor Fértoli, aunque San Lorenzo lo habilitó para entrenarse y jugar mañana, en tanto que se fue Alejandro Donatti al club de Boedo y seguramente Jonatan Cataldo también se aleje de la entidad.



Bececcece pretende plasmar un esquema 4-3-3 y para ello necesita "extremos", por ese motivo la llegada de Fértoli, aunque también busca un "4", el pretendido es Luciano Gómez de Banfield, aunque es caro para las arcas de la "Academia", y otro "extremo" tras frustrarse la llegada de Gabriel Hauche de Argentinos.



Mañana no jugará Leonardo Sigali, quien se pone a punto tras la lesión que sufrió en los ligamentos de la rodilla izquierda, y la zaga estará integrada por Nery Domínguez y Lucas Orban, jugando de marcador de punta derecha Walter Montoya y con la duda de Fértoli o Nicolás Reniero en la ofensiva.



Paranaene es el actual campeón de la Copa de Brasil y por ello jugará el 16 de febrero ante Flamengo , campeón brasileño, además de Campeón de América, por la Supercopa brasileñoa, en la ciudad de Brasilia.



El club "rojinegro", que cuenta con el ex Huracán y River Luis "Lucho" González, tiene como objetivos en 2020 la Copa Libertadores, retener el título en la Copa de Brasil y el Brasileirao.



También Paranense tendrá el estreno de Dorival Junior como entrenador, quien vuelve al trabajo tras un tiempo de inactividad a causa de problemas de salud.







--Posibles formaciones--







Racing: Gabriel Arias; Walter Montoya, Nery Domínguez, Lucas Orban, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Marcelo Díaz, Matías Rojas; David Barbona, Licha López y Héctor Fértoli. DT: Sebastián Becaccece.



Athletico Paranaense: Leo; Khellven, Leo Pereira, Thiago Eleno y Abner; Erik, Bruno Guimaraes, Carlos Eduardo y Lui González; Vitinho; Felipe Vizeu. DT: Dorival Junior.







Cancha: Estadio Bicentenario de San Juan.



Horario: 22.00



TV: TNT Sports.