El Reino Unido abandonara oficialmente mañana la UE tras casi medio siglo de membresía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Después de muchas idas y vueltas y a casi cuatro años de haber votado el Brexit en un referéndum, el Reino Unido finalmente abandonará oficialmente la Unión Europea (UE) y dejará de ser un estado miembro mañana, a las 23, hora británica.



Sin embargo, el proceso no finalizará sino que el Reino Unido entrará en un período de transición de 11 meses, hasta el 31 de diciembre, en el que las empresas, organizaciones y el gobierno se prepararán para los nuevos acuerdos posteriores al Brexit para evitar cambios repentinos en las normas comerciales, leyes, inmigración y regulaciones, mientras se acuerda una relación comercial con la UE.



El plazo de esta transición, según las autoridades del Consejo Europeo en Bruselas, es muy ajustado para las negociaciones y creen que se necesitará de una extensión.



Durante este período de 11 meses, el Reino Unido continuará con todas las normas de la UE y su relación comercial seguirá siendo la misma, pero no tendrá voz ni voto.



Los ministros británicos tampoco podrán participar en el proceso de elaboración de leyes de la UE y el primer ministro dejará de asistir a las cumbres de Bruselas para establecer las prioridades del bloque.



A su vez, los 73 eurodiputados del Reino Unido ya no estarán en el Parlamento europeo y la UE seguirá adelante sin el Reino Unido.



Originalmente, el Brexit estaba destinado a producirse el 29 de marzo de 2019, pero el plazo se retrasó dos veces después de que los parlamentarios rechazaran el acuerdo negociado por la ex primera ministra Theresa May, motivo por el cual terminó renunciando el 23 de julio, y la reemplazo Boris Johnson.



Luego de una nueva elección general en diciembre, con la victoria del actual primer ministro Johnson, se alcanzó un nuevo acuerdo con la UE, que llevó a la nueva fecha límite del 31 de enero de 2020.



El estancamiento del proceso del Brexit, se rompió cuando Johnson y el primer ministro irlandés Leo Varadkar, cuando lograron un acuerdo sobre qué hacer con la complicada frontera terrestre entre Irlanda e Irlanda del Norte.



Si bien, está todo por negociar, tanto el Reino Unido como la UE, acordaron mantener los derechos de los ciudadanos británicos que viven el Reino Unido así como los de los británicos que están en el continente europeo.



Tras casi medio sigo de pertenencia a la UE, el Reino Unido que promovió y creó leyes conjuntas, celebró un referéndum en junio de 2016, donde el 52% de los británicos optó por salir del bloque comunitario, en comparación con el 48% que eligió permanecer.



Fue el ex primer ministro, David Cameron, quien convocó la votación, luego de prometer un plebiscito si ganaba las elecciones generales en 2015 para dar respuesta a las demandas del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), liderado por Nigel Farage y de una parte de los conservadores, que querían salir del bloque.



La salida del Reino Unido de la UE, será un momento triste y preocupante para muchos, especialmente para aquellos que temen un impacto negativo para sus familias, amigos y comunidades en el futuro.



Se esperan varias manifestaciones al mismo tiempo por todo el país, especialmente en Londres, donde miles de ciudadanos pro europeos se reunirán en el centro de la ciudad en una vigilia a la luz de las velas.



En cambio, la gente que votó a favor del Brexit se espera que asista con las emblemáticas banderas Union Jack para celebrar, según ellos, una victoria para el Reino Unido.



El líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, por su parte junto al grupo de campaña antieuropeo "Leave Means Leave", preparó también una celebración en la Plaza del Parlamento con una larga lista de oradores.



Mientras tanto, desde Downing Street la residencia oficial del gobierno británico, se proyectará un reloj de cuenta regresiva, que marcará los minutos que faltan para que el Reino Unido abandone la UE y se desplegarán banderas y se iluminarán los edificios cuando llegue el momento.



Entrará también en circulación una moneda conmemorativa del Brexit de 50 peniques (centavos) con las palabras "paz, prosperidad y amistad con todas las naciones".