El remate de ITEC recaudó cerca de $20 millones

La trágica novela de ITEC tuvo ayer un nuevo capítulo. Quizás el más triste, pero necesario paso en el proceso de quiebra. El remate de sus bienes muebles e inmuebles recaudó aproximadamente $20 millones. Una cifra insignificante teniendo en cuenta el pasivo verificado de la autopartista que asciende, según la justicia local, a más de $600 millones.

El remate fue rápido y ante la atenta mirada de un nutrido grupo de extrabajadores que se acercó para seguir el detalle de todo lo acontecido. Hay que recordar que este dinero servirá, en parte, para cubrir algún porcentaje de las 359 indemnizaciones que deben abonarse.

Entre lo puesto a consideración de los oferentes de turno se encontró un departamento en Capital Federal, dos vehículos marca Peugeot, muebles de oficina y toda la maquinaria y materia prima que tenía la firma antes del cierre. Esto último fue comprado por una empresa cordobesa. El dato anecdótico de la jornada se dio, cuando el representante del comprador, les dio lugar a los extrabajadores para que recorran las instalaciones y se queden con algún material que les haga falta.

El pasivo verificado de ITEC asciende a unos 600 millones de pesos, siendo los más importantes AFIP y Peugeot, con cerca de $200 millones cada uno. Y lo que se obtuvo por la venta de los activos no se acercó a ese número ni por cerca. De todas formas fue el propio juez Comercial, Javier Vázquez, quien se mostró satisfecho por lo recaudado al considerar que todo se vendió a un precio cercano al que está en el mercado.

“Al lado del pasivo, la suma recaudaba es efímera. De todas formas creo que la subasta fue buena porque nos acercamos a los valores del mercado”, explicó el magistrado a DIARIO HUARPE. En el mismo sentido y con relación a cuándo cobrarán los extrabajadores parte de este dinero comentó que “debemos ser cautos con esta información. Primero hay que terminar de definir el pasivo, hay trabajadores que tienen demandas laborales planteadas y por ende deben realizarse las reservas correspondientes. Además no puede afectarse dividendos hasta tanto no salga la resolución y esto se tramita en los juzgados laborales. Hoy no podemos tener ni siquiera un indicativo de tiempo de cuándo podría ser”.