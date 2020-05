El rol de la embajadoras del sol en el contexto de pandemia

Lucía Ponce es la embajadora Nacional del Sol, actualmente conduce el ciclo Senderearte junto a la segunda embajadora, Ana Paula Anzor. El ciclo se transmite por Cuidar TV la señal habilitada en la televisión digital abierta en el canal 30.2 o por su emisión en youtube, de lunes a viernes a las 19.

La embajadora dialogó con DIARIO HUARPE sobre su rol en este contexto de pandemia, su labor y el nuevo ciclo de tv.

En primer lugar destacó que continúa trabajando en su proyecto de inclusión a personas ciegas y agregó que analiza su aplicación a futuro.

-Con esto del virus se limita mucho más la accesibilidad de personas ciegas porque ellos necesitan del tacto para acceder al sistema de escritura braille. He estado trabajando mucho en mi proyecto, ahora también tengo que contemplar medidas de seguridad he higiene. La idea es que se pueda lograr un nivel de independencia de las personas con ceguera así que hay que renovarse-

Hay que recordar que el proyecto de la embajadora consistía en la aplicación de cartelería y elementos de papelería con escritura braille en lugares públicos.

Sobre su rol de embajadora habló y agregó la veta social que cumple.

-Es un tiempo difícil, muchos pasan necesidades asi que muchos vecinos de San Martín se comunican conmigo y trato de hacer llegar su pedido a donde corresponda-

-A mi también se me hace difícil, me gusta mucho estar en contacto con la gente y en esta situación es imposible. Por eso me mantuve en contacto con otras embajadoras y reina a través de directos de Instagram y con la gente. La idea es que sean momentos de distención pero siempre con responsabilidad, pienso mucho en cada cosa que puedo llegar a decir para que no se malinterprete o vaya en contra de las recomendaciones establecidas y los protocolos-.

Por último, habló del ciclo Senderearte.

-Fue una propuesta del ministerio de Turismo y Cultura, la idea es tener un espacio de entretenimiento que difunda la cultura local y sus emprendimientos. Además incluye juegos. Es toda una experiencia lo de las cámaras, lo de escucharse a una misma, es volver a preparase y lo tomamos como un desafío. Sabemos que el turismo depende del día a día de como avanza el virus y este es el pequeño apore que podemos hacer mientras todo se estabilice-.