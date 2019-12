El rosarino Banega convirtió un gol en la victoria de Sevilla sobre el Mallorca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista argentino Ever Banega anotó un gol, mediante un tiro penal, en el triunfo de su equipo, Sevilla, que se impuso como visitante sobre el Mallorca por 2-0 en la continuidad de la fecha 18 de la Liga española de Primera División.



Banega, ex jugador de Boca y Newell's, e integrante del seleccionado de la Argentina, marcó el segundo gol del equipo andaluz, el otro lo había anotado el defensor brasileño Diego Carlos, según consignó la Agencia EFE.



Los sevillanos, que tuvieron como titular al argentino Lucas Ocampos y en el segundo tiempo al cordobés Franco Vázquez, alcanzaron los 34 puntos, a dos de los punteros Real Madrid y Barcelona.



Por su parte, Mallorca se ubica con sólo 15 puntos un escalón por encima de Celta de Vigo, el último que está perdiendo la categoría y jugará su partido mañana de visitante ante los valencianos de Levante.



En Mallorca, ingresó el cordobés Pablo Chavarría, ex futbolista de Belgrano de Córdoba.



La fecha comenzó ayer con la goleada por 3-0 de los vascos de Eibar ante Granada, y continuará hoy con Barcelona, con el astro Lionel Messi, que irá por el triunfo como local que lo afirme en la punta de la liga española desde las 12 (hora de la Argentina) ante Alavés, que cuenta con el ex Boca Lisandro Magallán.



A su vez, desde las 14.30, Villarreal (Ramiro Funes Mori, Santiago Cáseres) recibe a Getafe (Leandro Chichizola) y Valladolid ante Valencia (Ezequiel Garay), desde las 17.



La jornada en España se completará mañana con los siguientes partidos: Leganés-Espanyol (Pablo Piatti, Matías Vargas, Facundo Ferreyra y Jonathan Calleri); Osasuna (Facundo Roncaglia y Ezequiel Ávila)-Real Sociedad; Betis-Atlético Madrid (Ángel Correa); Levante-Celta; Real Madrid-Bilbao.



Principales posiciones: Barcelona y Real Madrid 36 puntos; Sevilla 34; Getafe 30; Atlético Madrid 29; Real Sociedad 28; Bilbao y Valencia 27; Granada 24; Osasuna, Levante, Betis 23; Villarreal 22; Alavés, Valladolid, Eibar 19; Mallorca 15; Celta 14; Leganés y Espanyol 10.