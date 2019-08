El sábado 17 de agosto, ¿es feriado o se traslada al lunes?

Este sábado 17 de agosto es feriado debido a la muerte del General José de San Martín por lo que muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse si se trasladará o no.

Desde el Ministerio del Interior determinaron que el sábado 17 sea un día feriado y que el lunes 19 sea un día no laborable con fines turísticos. Se debe tener en cuenta que un día no laboral no es un día feriado y que los empleados puedan gozar de ese día libre depende exclusivamente del empleador.

"El trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación", según el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Agrega: "En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador". Mientras que si decide que se trabaje no se pagará el doble de la jornada.

Fuente: Infobae.