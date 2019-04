El sanjuanino que llegó hasta Dinamarca por su pasión teatral

Una pasión desenfrenable en la que sólo sueña con seguir perfeccionándose y progresando. Benjamín Slavutzky, Profesor de Letras de la UNSJ, descubrió el teatro gracias a la actriz mendocina María Godoy y ahora estrenará su unipersonal titulado Nueve Lagunas.

Benjamín se inició en el campo de las letras, y luego de realizar investigaciones en las artes escénicas, despertó su interés en tomar cursos y talleres del INT, ya que en ese momento, año 2009, aún no estaba la carrera de teatro.

Su inicio fue modesto, dedicándose a realizar talleres y cursos. Fue así como se animó a escribir un par de espectáculos, incursionar en la performance, mezclando la actuación con la danza. Aun así no saciaba su hambre de aprendizaje, y fue por más.

“Buscando perfeccionarme me inscribí para una beca internacional para artistas emergentes del INT para estudiar en una escuela de teatro de pedagogía lecoq en Barcelona, España. Eso fue en el 2017, obtuve la beca y estudie allí por nueve meses. En ese lapso me junté con Andrea Hernández, actriz sanjuanina, quién me impulsó a ir a Odin”, manifestó el actor, quién, pese a ser un soñador, no creía poder llegar al templo que está a cargo de Eugenio Barba creador de la antropología teatral.