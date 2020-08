El sector de la construcción de San Juan dice tener "pocas expectativas" en el nuevo Procrear

Pocas expectativas despertó en el sector sanjuanino de la construcción el relanzamiento del Programa de Crédito Argentino (Procrear) por parte del Gobierno nacional, que incluirá nueve líneas de préstamos hipotecarios destinados a la refacción, ampliación y construcción de viviendas.

Al menos así calificó el vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción filial San Juan, César Borrego, el plan que otorgará 300.000 créditos que empiezan en $50.000 y que en total inyectará una inversión en la obra pública de $25.000 millones.

“Son montos muy chicos destinados la mayoría a refacción de casas. Para la construcción de nuevas viviendas completas es poco el monto que se va a otorgar. La verdad que no es una cosa que cree una expectativa en nuestro sector”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE.

La construcción es dinamizadora de la economía por la cantidad de puestos laborales que genera y en particular la obra pública se vale de la inversión de fondos estatales que benefician a los ciudadanos con viviendas, escuelas, hospitales y obras de saneamiento.

Borrego resaltó en este marco que el buen estatus sanitario que logró San Juan en relación con la pandemia de coronavirus, permitió que con un protocolo sanitario exigente el sector retomara la actividad pública como privada, luego de las duras restricciones que rigieron desde mediados de marzo.

“Esperemos poder seguir trabajando todos y que en este marco continúen controlados los contagios de coronavirus, porque de lo contrario vamos a ser más pobres todos si no hay producción en este país”, afirmó.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este miércoles que el nivel de la construcción en la Argentina descendió durante junio 14,8% en comparación con el mismo período del año pasado.

El vicepresidente de la CAC en San Juan afirmó en este sentido que en la provincia el panorama también es “complicado”, pero que se debe hacer la salvedad de que “podemos trabajar en la obra pública y la obra privada”.

“Hemos visto reducido nuestro ritmo de trabajo. Nos sentamos con el Gobierno provincial porque viene sufriendo una caída en la recaudación local y en la coparticipación federal, así que se acordó un esquema de trabajo menor al ritmo que podríamos tener. De todos modos, estamos trabajando al fin y mejor que en otros distritos, como el AMBA donde está todo parado. Esperemos poder cuidar nuestro estatus sanitario y que esto pase rápido”, subrayó Borrego.

Para finalizar, el especialista reveló que el aumento del precio del dólar afecta más que la pandemia. “Algunos proveedores no tienen precios y no hay reposición, sobre todo en muchos insumos importados de repuestos de máquinas. En lo que es lo grueso de la construcción y corralón hasta el momento no hay problema”, concluyó.