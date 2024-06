Finalizó mayo y lejos de marcar un repunte para el sector gastronómico y hotelero de San Juan, lo hundió un poco más. A las subas en las tarifas de energía eléctrica y gas, las bajas temperaturas terminaron siendo un factor fundamental que les jugó en contra, principalmente, a los locales que cuentan con sectores al aire libre y que tuvieron un marcado descenso en el consumo.

Desde la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de San Juan, ambas autoridades, Tamara Boggian (presidenta) y Mariano Carmona (vice), detallaron la dura realidad. En diálogo con DIARIO HUARPE, Boggian explicó que la situación es crítica y que con los niveles de venta y reservas que maneja el sector, son "igual que los que hubo en la pandemia".

"Tenemos muchos costos y no los hemos podido trasladar a las tarifas, y eso nos afecta. Estamos trabajando a perdidas los hoteleros y gastronómicos", esgrimió la titular. Detalló que el traslado de costo no se hace cómo se debería porque al hacerlo perjudicaría aún más al sector, entendiendo que la gente no asistirá.

Respecto de la posibilidad de que haya un repunte económico para el segundo semestre del año, la presidenta no fue optimista al respecto. "Esperemos que repunte, pero no vemos ningún indicio. Estamos realmente en una situación crítica".

En la misma sintonía estuvo el vice de la institución, Mariano Carmona, quien aseveró que “la recesión se profundiza cada vez más la crisis y es imposible recuperar los niveles de ventas que había. Tenemos conocimiento de despidos, pero por ahora no serían números considerables", al tiempo que dijo que "se trata de casos aislados”.

Pese a este situación de crisis, Carmona explicó que no han registrado un gran cierre de locales, pero los que están tratan de adaptarse y evitar quebrar. En este sentido, agregó que tuvieron períodos o eventos en el último tiempo que les sirvieron para "tomar oxígeno" y mencionó como ejemplo la Feria Minera. Sin embargo, reiteró que "el panorama sigue siendo negativo y preocupante”.

Expectativas para el segundo semestre

La segunda mitad del año está próxima a llegar, pero desde el sector avizoran un panorama complejo. Al igual que lo mencionado por Boggian, la expectativa no es buena. Y Carmona afirmó que “creo que el anhelo de todo empresario del sector es poder llegar al semestre que viene, porque realmente, es una situación crítica que se viene repitiendo en muchas ciudades del país. El primer desafío es poder subsistir para cuando se reactive la economía. Esperemos que esta reactivación se dé lo antes posible".

Números

En este contexto de crisis económica, salir a comer hoy por hoy representa para algunos sanjuaninos un lujo. Los que solían acudir a los restaurantes todos los fines de semana optan por hacerlo una vez al mes o utilizan otros métodos como el plato compartido. Al respecto, Boggian informó cuál es el gasto promedio de un ticket en el sector.

En el caso de los desayunos o meriendas los valores en consumo por persona van desde $2.000 hasta $5.000, esto según el establecimiento.

Por otro lado, para almuerzos y comidas, los valores en consumo por persona van desde los $5.000 a $10.000 en lo que corresponde a comidas rápidas, mientras que a partir de los $15.000 es el ticket para la categoría restaurantes.