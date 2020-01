El seleccionado argentino preolímpico volvió a hacer fútbol con la mira puesta en Chile

Hace 2 horas

El seleccionado argentino sub 23 volvió a realizar hoy trabajos de campo y práctica de fútbol, algo de lo que se vio impedido ayer a raíz de una fuerte tormenta que se desató sobre la ciudad colombiana de Pereira, sede del trascendental encuentro del próximo viernes frente a Chile, que puede encaminar la clasificación al cuadrangular final en pos de las dos plazas que ofrece el Torneo Preolímpico para los Juegos de Tokio 2020.



La necesidad de hacer fútbol que tenía el técnico, Fernando Batista, tiene que ver con que ayer el plantel solamente pudo efectuar tareas en el gimnasio, lo que retrasó las pruebas que venía realizando para encontrarle reemplazo al volante boquense Alexis Mac Allister, expulsado en el debut ante Colombia (2-1) a tres minutos del final.



Las opciones que maneja el "Bocha" son las de Matías Zaracho y Nahuel Bustos, aunque las características de ambos son muy disímiles y ninguno de los dos tiene un juego parecido al de Mac Allister.



El racinguista es un volante derecho clásico, con mucho ida y vuelta, mientras que el de Talleres, de Córdoba, es un mediopunta con mucho gol, aunque en ambos casos no tienen características como para convertirse en "manija" del equipo, algo que demostró holgadamente que puede hacer, y muy bien, el ex Argentinos Juniors.



Por eso el entrenamiento de mañana será clave para definir este tema, ya que el encuentro ante Chile, líder del Grupo A con 6 puntos, será clave para ir vislumbrando a los dos clasificados de la zona, ya que los trasandinos cuentan con puntaje ideal pero deben quedar libres (Argentina ya lo estuvo) y cerrar justamente ante el local, Colombia, en lo que se presume una auténtica final por uno de los dos boletos a la ronda decisiva.



Este encuentro tendrá lugar a las 22.30 (de Argentina), las 20.30 de Colombia, en esta ciudad de Pereira, donde el seleccionado albiceleste tendrá como rivales en las últimas dos jornadas a un Ecuador que cayó sucesivamente frente a Chile (3-0) y Colombia (4-0), y Venezuela, que sucumbió por 1 a 0 ante los trasandinos.



Por su parte esta noche se producía el debut de la terna arbitral argentina encabezada por Facundo Tello y sus asistentes, Julio Fernández y Cristian Navarro, responsables de controlar nada menos que el gran clásico sudamericano entre Brasil y Uruguay, correspondiente al Grupo B.