El Senado renueva veinticuatro bancas, de las que el peronismo arriesga trece, y el oficialismo ocho

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El peronismo arriesga este domingo más de la mitad de las 24 bancas que deben renovarse en este turno, y que corresponden a los senadores elegidos durante las legislativas de 2013.



El justicialismo y sus aliados, entre los que se cuentan representantes de partidos provinciales como el Proyecto Sur porteño o el Frente Progresista de Río Negro, pondrá en juego trece bancas.



El oficialismo, en tanto, debe renovar ocho lugares, contando a integrantes del interbloque Juntos por el Cambio, pero también a peronistas aliados como el rionegrino Miguel Angel Pichetto y el salteño Juan Carlos Romero.



El resto de las bancas está en manos de partidos provinciales: el Movimiento Popular Neuquino, el Frente Cívico de Santiago del Estero y el Partido Renovador de Salta.



Por otro lado, sólo ocho senadores nacionales buscarán la renovación de sus mandatos.



En este turno, los distritos que deben elegir representantes en el Senado son Tierra del Fuego, Entre Ríos, Salta, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y la ciudad de Buenos Aires.



Además, dos senadores nacionales se enfrentarán el domingo como candidatos a vicepresidente: el rionegrino Pichetto, compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri en Juntos por el Cambio; y la representante de Buenos Aires, Cristina Kirchner, como ladera de Alberto Fernández en el Frente de Todos.



Mientras el mandato de Pichetto finaliza en diciembre, el de la ex presidenta es hasta 2023, ya que fue electa como senadora por la minoría en 2017.



Los ocho senadores que buscarán su renovación pertenecen a sólo seis provincias: Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Salta, Río Negro y Santiago del Estero.



En tanto, ninguno de los actuales senadores por la ciudad de Buenos Aires y por Tierra del Fuego volverá a la Cámara alta en diciembre.



Tanto los oficialistas Federico Pinedo, actual presidente provisional del Senado, como Martha Varela, se despedirán del Congreso; mientras que el cineasta Fernando "Pino" Solanas encabezará la lista de diputados nacionales del kirchnerismo por la Capital Federal.



Los kirchneristas José Ojeda y Julio Catalán Magni, así como Miriam Boyadjian, aliada del macrismo, pero que buscará una banca en la Legislatura de Tierra del Fuego por el Movimiento Popular Fueguino, dejarán el Congreso.



En Neuquén, el petrolero Guillermo Pereyra competirá por el Movimiento Popular Neuquino, acompañado por Marisa Focarazzo; mientras que su ex compañera de bancada, Lucila Crexell, se incorporó a Juntos por el Cambio acompañando al fallecido intendente de Neuquén Horacio "Pechi" Quiroga.



La muerte del dirigente radical, hace poco más de una semana, generó un grave conflicto dentro de la alianza ya que el decreto reglamentario de la Ley de Cupo Femenino establece que las vacantes en las boletas deben ser llenadas con candidatos del mismo sexo.



Finalmente, la Justicia Electoral avaló a Crexell, que ocupará el primer puesto de la lista en lugar de promover al primer suplente: Mario Cervi.



Además, también se generó otra situación curiosa: por falta de tiempo para imprimir nuevas boletas, Juntos por el Cambio continuará llevando como primer candidato a senador a Quiroga.



Por otro lado, el kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes, actual jefe del bloque Frente para la Victoria, dejará la actividad política nacional.



El entrerriano oficialista Alfredo De Angeli, acompañado por Stella Maris Olalla de Moreira también buscará su reelección.



Los peronistas Pedro Guastavino y Sigrid Kunath dejarán el Congreso.



Otra situación curiosa se da en Chaco. Allí, Jorge Capitanich ganó la interna del Frente de Todos como candidato a senador y también, hace casi dos semanas, fue elegido gobernador de su provincia.



Por lo tanto, y a sabiendas de que su nombre tracciona votos para el peronismo, los chaqueños podrían votar el domingo una boleta que lleva a Capitanich como candidato a senador, luego de ser elegido gobernador.



Su segunda, la ultrakirchnerista María Pilatti, buscará renovar su banca.



Así, el radical Angel Rozas y el peronista Eduardo Aguilar no vuelven al cuerpo.



El justicialista salteño Juan Carlos Romero irá por su reelección, esta vez, por Juntos por el Cambio, acompañado por Gladys Moisés; mientras que el también peronista Rodolfo Urtubey y María Fiore Viñuales, del Partido Renovador; dejarán sus bancas.



Por Río Negro, la kirchnerista Silvina García Larraburu (quien ingresó al Senado en 2013 en binomio con Pichetto) competirá, esta vez, acompañando en la boleta del Frente de Todos al diputado Martín Doñate.



Magdalena Odarda, en cambio, tras haber sido compañera de fórmula de Martín Soria para la gobernación de Río Negro, en la que el Frente para la Victoria perdió por más de diez puntos con el provincial Juntos Somos Río Negro, se quedará sin lugar en el Congreso.



En esa provincia Juntos por el Cambio bajó su lista para apoyar al oficialismo provincial, que lleva como candidato al gobernador Alberto Weretilneck.



Finalmente, dos de los tres senadores por Santiago del Estero se presentarán a su reelección, aunque uno de ellos lo hará por un partido distinto al que fue elegido originalmente en 2013.



El sindicalista Gerardo Montenegro volverá a encabezar la boleta del justicialismo (Frente de Todos), mientras que Ada Iturrez de Capellini, quien ingresó al Senado por el Frente Cívico, será su compañera de fórmula.



La senadora Blanca Porcell de Ricobelli será la primera suplente de la lista del Frente Cívico que encabeza la esposa del mandatario santiagueño, Claudia Ledesma de Zamora, acompañada por el vicegobernador, José Emilio Neder.