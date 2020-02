El Senasa emitió un alerta a productores por la aparición de langostas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitió hoy un alerta general destinado a productores de Salta, Córdoba, Formosa, Chaco Santa Fe, Entre Ríos y todo el oeste del país, debido a la aparición de la Tucura Quebrachera,



"Es una especie que venimos siguiendo de cerca porque en su momento generó problemas, y ya se detectaron nacimientos masivos", precisó el coordinador del Programa de Langostas, Héctor Medina, a través de un comunicado.



El Senasa tomó esta medida tras el estado de emergencia fitosanitaria que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2021 para Río Negro, Chubut y Santa Cruz.



El organismo alertó a los productores de las provincias del norte argentino que estén atentos y recomendó que inicien acciones de control.



Medina indicó que "este es el mejor momento para poder hacerlo", porque señaló que "cuando esas plagas avanzan, es mucho más complejo controlarlas y si no se frenan a tiempo, las situaciones empeoran".



También puntualizó que en las zonas donde se detectan ninfas que no vuelan, "es el momento oportuno para hacer el control",



"La clave está en la comunicación y se solicita a los productores y vecinos de las localidades afectadas, que den aviso al Senasa o a otras instituciones como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), para evitar que la plaga se desarrolle", sostuvo el funcionario.



Medina también solicitó a los productores que estén alerta a los informes que brinda el Senasa para analizar si sus producciones agrícolas se encuentran en zonas de riesgo.



En ese sentido, apuntó que Argentina continúa en situación de emergencia por algunos focos detectados con la langosta sudamericana en la frontera con Bolivia, cerca de la localidad salteña de Santa Victoria Este, y también en la triple frontera con Paraguay donde se están implementando acciones para disminuir el nivel poblacional de una manga de langostas.



"Allí las condiciones no son las mejores por las precipitaciones que se dieron y el difícil acceso a esa zona, donde reina el monte", aclaró el coordinador.



También dijo que, "lo más reciente es la aparición de un foco en la localidad cordobesa de Traslasierra" y destacó que "después de algunos días de trabajo entre productores, el Ministerio de Agricultura provincial y los intendentes, se logró iniciar con las tareas de control, y algo parecido sucede en Catamarca".