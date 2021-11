El SEP pide un bono de $25.000 para los estatales

La alta inflación del 2021, sumado a que hubo sanjuaninos que sufrieron los embates de la naturaleza con el terremoto de enero y las inundaciones de febrero, son los argumentos que esbozan desde el Sindicato Empleados Pública para pedir un bono extraordinario al Gobierno de San Juan de $25.000. Lo llamativo es que el pedido aún no se realizar formalmente, pero ya advirtieron que si no no reciben una respuesta positiva se movilizarán.

El secretario general del SEP, José Díaz, expresó a DIARIO HUARPE que “vamos a pedir bono de fin de año de 25.000 pesos y esta cifra surge de la actualización por inflación del bono del año pasado que nos dieron y que fue de $12.000, sumado a que este año desde Hacienda nos dieron por debajo de la inflación”.

Lo llamativo es que Díaz afirmó que se decidió anticipar el pedido antes de realizar la presentación formal, que se hará el próximo lunes. Además, aseguró que “sino tenemos respuesta afirmativa al pedido, comenzaremos con las medidas de fuerza y movilización en el Centro Cívico”. Agregó que “si en la segunda semana de diciembre no hay respuesta, comenzaremos a manifestarnos”.

El pedido es que el bono a los empleados estatales, entre los que están incluidos los más de 6.000 afiliados del SEP, “se puede pagar en dos veces, la primera cuota en diciembre y la segunda antes del Día de Reyes”.

Ante la consulta si el monto que piden es negociable, Díaz expresó que “siempre estamos a la expectativa de lo que informan desde el Gobierno para iniciar las charlas, pero la verdad es que hoy por menos de $20.000 no podemos aceptar porque los afiliados nos dieron este mandato”.

Por último, el titular del SEP, expresó que “el año pasado ya tuvimos inconvenientes para que nos respeten en la negociación, por eso es que movilizamos a todos dentro del Centro Cívico y luego de varios días luchando, desde Hacienda nos hicieron lugar al pedido. Por eso es que no me extrañaría que en esta oportunidad habrá que luchar para que nos reconozcan este bono que no hace más que repercutir positivamente en la economía sanjuanina”.

Con esta afirmación, el Sindicato Empleado Pública hace punta en el pedido de un bono de fin de año entre todos los sindicatos sanjuaninos. Ahora sólo queda seguir de cerca como repercute el pedido en el Gobierno y si se inician o no las negociaciones.