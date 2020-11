El Sindicato Médico no aceptó la propuesta de aumento de Gobierno y sobrevuela la idea del paro

Tras un nuevo capítulo en las negociaciones salariales y de condiciones de trabajo entre el Sindicato Médico y el Gobierno provincial, el titular del gremio, doctor Daniel Sanna, aseguró que si el próximo viernes no se llega una solución irán a paro para el 3 de diciembre.

En entrevista con DIARIO HUARPE, Sanna explicó que el Gobierno de San Juan ofreció nuevamente un 25% de recomposición y aseveró que desde el sector lo consideran como "un plus, ya que no bonifica y no tiene efecto multiplicador en el salario de los trabajadores. Este aumento es inaceptable", opinó.

El médico explicó que seguirán negociando para conseguir una nueva oferta. "La próxima reunión será el viernes que viene y si no nos dan una oferta superadora directamente daremos por terminadas las negociaciones y convocaremos a medidas de fuerza", aseguró el sindicalista.

Sobre la posibilidad de que el aumento sea anunciado por decreto, Sanna dijo qué aún cuando se hiciera por decreto ellos no aceptarán esta recomposición ya que no la consideran como superadora y agregó que están por cumplir 10 meses sin recibir una recomposición aún en plena pandemia.

Por otro lado, el médico aseguró que seguirán reclamando otras cuestiones que vienen generando malestar desde hace tiempo. Explicó que hay problemas con la ART de los trabajadores médicos.

Es que mientras Salud Pública acepta un test de antígeno, qué es más rápido, como prueba de que los empleados han contraído Covid, la ART pide que si o si cada empleado tenga un hisopado (PCR).

"Esto es imposible. Nosotros no podemos tener a un trabajador recién contagiado de Covid que salga a la calle a hacerse una PCR ya que debe cumplir con el aislamiento", aseguró el referente quien agregó que hay muchos trabajadores según el que tienen un convenio para trabajar 24 horas semanales, pero actualmente les están haciendo cumplir 36 horas.

Antes de terminar el sindicalista explicó que no cesarán en su reclamo de conseguir una recategorización del trabajador médico para que ingrese en una categoría superior.

Otra de las cuestiones que necesitan rever es el tema de la pirámide jerárquica. Es que los jefes de servicio que tienen un sueldo un poco más elevado deben pagar impuestos a las ganancias y terminan cobrando de bolsillo menos de lo que perciben sus subordinados.

Según Sanna, esto se solucionaría si se incorpora al sueldo del trabajador algunos importes extras para permitir que pasen a formar parte del sueldo del trabajador y sean sometidos a descuento. "Esto ayudaría a equilibrar el haber del profesional y terminaría cobrando más de lo que actualmente recibe", concluyó.