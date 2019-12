El sistema bancario británico resistiría una recesión, según un test de estrés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El sistema bancario del Reino Unido resistiría una eventual recesión en este país y en la economía global, según los resultados de las pruebas de solvencia anuales que divulgó hoy el Banco de Inglaterra.



El banco central analizó la fortaleza de siete entidades, que representan la mayor parte del sector en el Reino Unido -Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, The Royal Bank of Scotland, Santander UK Group Holdings y Standard Chartered-.



El hipotético escenario adverso con el que ha trabajado el Banco de Inglaterra contempla una contracción de 4,7% del producto interior bruto (PIB) británico, de 2,6% a nivel global y un aumento de la tasa de desempleo en el Reino Unido del 3,8% actual a 9,2%, entre otros factores.



El contexto es "lo suficientemente severo" como para evaluar el comportamiento del sector ante una salida no negociada de la Unión Europea (UE), según la entidad emisora.



El sector "es resistente y está preparado para afrontar el amplio rango de conmociones financieras que podrían estar asociadas a un Brexit desordenado en el peor de los casos", señala el Banco de Inglaterra en su informe.



Incluso tras someterse a esas adversidades, los principales bancos británicos mantendrían, en conjunto, un ratio de capital de calidad (CET1) más de dos veces superior al que registraban antes del comienzo de la crisis económica de 2008.



Con todo, la entidad advierte de que algunos bancos deberían recortar sus gastos para superar con solvencia una nueva recesión.



El primer ministro británico, Boris Johnson, espera romper los lazos con la UE el próximo 31 de enero de manera amistosa, recordó la agencia EFE.



A partir de entonces, se iniciará un periodo de transición de once meses en el que el Reino Unido se mantendrá integrado en las estructuras comunitarias y cumplirá las normas del bloque.



Al término de ese plazo, ambos lados del canal de la Mancha deberán haber acordado un nuevo acuerdo comercial para evitar que se produzca en diciembre de 2020 un escenario similar al de un Brexit no negociado.



Johnson ha recalcado que no quiere extender el periodo de transición más allá del próximo año, aunque Bruselas ha advertido de que once meses es poco tiempo para alcanzar un pacto comercial completo.