El SOMU aclara que el "Caballo" Suárez fue expulsado "de por vida"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Consejo Directivo del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) aclaró que el ex Secretario General, Omar Suárez, “ha sido expulsado de por vida” del gremio porque existieron “un conjunto de causales gravísimas, que no admiten que subsista la afiliación, ya que viola normas legales, estatutarias, y es intolerable que siga siendo afiliado de este sindicato”.



“Hacemos esta aclaración para que no confundan a los compañeros y afiliados del SOMU sobre la posibilidad de que Suárez se presente a las futuras elecciones, ya que no pertenece más a éste sindicato”, agregó el comunicado.



La conducción del gremio recuerda que la expulsión de Suárez fue dispuesta en el Congreso Extraordinario celebrado en marzo del 2019, y agregan que “durante 27 años, Omar Suárez dispuso del patrimonio de los trabajadores de este gremio, desplegando maniobras fraudulentas, adquiriendo bienes sin fines sociales, los que no redundaron en ningún beneficio para los afiliados y de los que disponía sólo para fines personales y familiares”.



Por otra parte, señalo ese Congreso, “fue una constante de su gestión postergar a los trabajadores de la pesca de todo el país, demostrando una desidia absoluta por ellos; rifó las conquistas más genuinas de los trabajadores, como el aguinaldo pagado por debajo del CCT (Convenio Colectivo de Trabajo)”.



Por último, indicaron desde el sindicato, se votó la expulsión “de por vida” de Enrique Omar Suárez, por amplia mayoría, no existiendo votos negativos y sólo 3 abstenciones.