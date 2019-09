El sueño del básquet nacional en el análisis de cuatro voces locales

Los sueños están para cumplirse. Y estar a un paso de ser campeones del mundo no debe distorsionar la realidad. La Selección Argentina de Básquet logró que el mundo sepa que está a la altura de cualquier circunstancia. Y escribir en la historia que luego de la Generación Dorada existen otros jugadores que demostraron tener la misma sed de gloria y defender no sólo en la cancha, sino con garras, con uñas y dientes los colores nacionales. Esa es la Argentina que este domingo tendrá la ilusión y el sueño de campeonar en tan solo 4 cuartos de 10 minutos cronometrados en el Mundial de China ante España.

Un proceso de recambio. Años de acople con jugadores que intercambiaron minutos con aquellos históricos dorados de Atenas 2004 que de a poco fueron dándole lugar estos monstruos que hoy son parte del sueño. Una selección que antes de iniciar este mundial estaba un escalón abajo respecto a otras potencias como Estados Unidos y Serbia. La misma Argentina que con el pasar de los partidos enseñó que cualquier análisis y calificación previa estaba errada.

MIRÁ TAMBIÉN Todo lo que tenés que saber sobre la final de Argentina y España

El equipo que conduce Sergio “Oveja” Hernández desde el banco y comandan en cancha Luis Scola y Facundo Campazzo demostró manejar los partidos a conveniencia, haciendo juegos con altos goleos y también otros anulando a los rivales con defensas magistrales. Esa selección es la que este domingo a las 9 enfrentará a España en la final y para eso cuatro especialistas del básquet sanjuanino realizaron un análisis del equipo argentino y de cuál será la clave de la final. Son los entrenadores Miguel Sisterna, Carlos Manrique, el coordinador de Selecciones sanjuaninas y asistente de la Selección Argentina U19 Gustavo Sapochnik y el presidente de la Federación Darío Bustos.

Miguel Sisterna

“En semifinales se jugó diferente respecto al partido contra Serbia. No hubo tanta efectividad hasta el último cuarto, pero los jugadores que entraron hicieron su rol. Además Campazzo y Scola tuvieron un partidazo, pareciera que no tiene fin lo que se puede proponer Campazzo con su defensa, ganas y el contagio que da. Y Scola hoy había que restarle 20 años. Parecía un pibe de 19 años jugando. En cambio a España le costó mucho jugar con Australia, creo que entre además ellos tuvieron suerte en la zona”.

“Para poder ganar el domingo tiene que hacer lo que hizo ante Francia, que España quiera entrar en la vorágine de la Selección Argentina. Espero que se trabaje bien y que los chicos sigan como han jugado hoy (por ayer)”.

Carlos Manrique

“El corazón no sabe de límites, la pasión de cansancio, la inteligencia de pesimismo, ellos van por la gloria, van al frente, no tienen miedo porque no tienen nada que perder y mucho por ganar. Son molestos defendiendo, hasta el cansancio. Pero esto produce cansancio a sus rivales, en ataque son muy inteligentes y esperan su oportunidad".

“Un párrafo aparte al cuerpo técnico. Todos con un trabajo silencioso pero muy profesional, un verdadero grupo de trabajo que no sabe de egocentrismo. Técnicos que trabajan para técnicos porque todo esto forma, es un equipo llamado Selección Argentina”.

Gustavo Sapochnik

“El equipo está en un muy buen momento en cuanto a lo colectivo e individual. Esto es gracias al proceso que llevan de unos 3 o 4 años que tienen muchos de estos jugadores que fueron intercalando en los equipos donde había algunos de la Generación Dorada. Ellos empezaron a entrenar juntos y jugar distintos torneos lo que llevó a un proceso de 4 años en los que todos llegan de la mejor manera a este mundial. Esto se ve reflejado en el resultado. Creo que estamos muy bien gracias a los procesos que se realizaron estos últimos años en la Confederación Argentina de Básquet”.

“España es un equipo que tiene más experiencia que el nuestro porque son jugadores más grandes, con muchos torneos encima. Pero creo que si Argentina logra imponer el ritmo de juego ofensivo como hizo contra Serbia, llevar a un scort de 90 o 95 puntos, creo que tiene grandes chances de ganar el juego. Si España tiene mucho control del balón y baja la cantidad de puntos, creo que ahí sale favorecido el elenco español. Creo que el juego va a pasar por ahí”.

Darío Bustos

“Tenemos una selección de jugadores inteligentes, ordenados y que se sacrifican al cien por cien. Scola y Hernández tienen toda la experiencia en este deporte, se anticipan y saben cómo hacer para obtener los mejores resultados. Creo que estamos viendo el nacer de una nueva generación de jugadores que van a representar a Argentina, se van a brindar por Argentina a partir de ahora por unos cuantos torneos de la misma forma en la que lo hizo la Generación Dorada. Hoy el básquet del país está de fiesta y tiene la suerte de haber encontrado una generación de jugadores que la van a dejar bien representada en los torneos”.

“Creo que si Argentina es tan inteligente como lo viene demostrando y se juega como la Selección lo plantea, tiene grandes chances. La defensa es extremadamente buena, la primera línea defensiva como Campazzo, Laprovittola, Garino o Vildoza son jugadores que le complican el juego al cualquier equipo y hace que no puedan desarrollar su juego. Los hacen ver jugadores malos, con escasos recursos a los rivales. Creo que la clave es que se juegue como a Argentina le gusta hacerlo”.