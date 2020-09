El testimonio de una de las recuperadas de coronavirus: “Empezó como una gripe y después no podía respirar”

Beatriz Álamo es una caucetera que fue el caso número 24 de coronavirus en San Juan y, ya recuperada, contó su experiencia desde que le dieron el resultado positivo de la PCR.

“Yo nunca imaginé que podría tener esta enfermedad, todo empezó con una gripe, pero esa gripe me tuvo en una semana bastante comprometida. A la semana siguiente ya no podía respirar y posteriormente me llevaron al hospital y salí positivo en el resultado. No tengo idea de cómo me contagie”, contó.