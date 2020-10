El testimonio del vecino que ayudó a joven accidentado: “Tenía los pies molidos”

Un momento de total desesperación se vivió en la zona de La Cañada, en Albardón, durante la mañana de este martes cuando un Alan Valentín Tejada, de 13 años, intentó subirse a un vagón de un tren de carga, pero resbaló y terminó con la amputación de sus dos pies.

Luis Riveros, un vecino que vive a escasos metros del lugar donde ocurrió el accidente, fue el primero en auxiliarlo. En diálogo con DIARIO HUARPE, el hombre contó: “Los niños vienen permanentemente a tirarle peñascazos al tren y cuando ven el último vagón, se suben”.

Luis Riveros, vecino de la zona, auxilió a Alan después del accidente. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El tren de carga pasa dos o tres veces al mes, según indicaron los vecinos del lugar. Esta vez sucedió como siempre: transitaba por las vías de oeste a este y al pasar calle General Acha comenzó a internarse en una zona de viviendas precarias y pastizales donde un grupo de chicos lo esperaba para intentar subirse. Sin embargo, lo que por lo general suele ser una travesura, terminó con una grave lesión para el adolescente.

“Nosotros siempre les decimos que no se suban, pero los niños no hacen caso. Como a las 10.15 escuchamos los gritos y mi sobrina me avisó que el chico estaba tirado en las vías. Yo pensaba que se había caído nada más, pero cuando lo vi tenía los pies molidos”, detalló el vecino.

El vecino sentó al joven en una silla debajo de un árbol hasta que llegó la ambulancia. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El hombre indicó que Alan “no tenía el pie izquierdo y el derecho le había cortado todos los dedos. Además, tenía un hueco en la espalda. Parece que cuando quiso subir, se resbaló y lo agarró el tren”.

Riveros alzó a Alan y lo sentó en una silla de totora debajo de un árbol, mientras esperaba la llegada de la ambulancia. “Me decía que sentía como acalambradas las piernas, fue terrible verlo así”, concluyó visiblemente conmocionado por lo vivido.