El TIAR dispuso sanciones a un grupo de personas próximas a Maduro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) establecieron hoy sanciones financieras y migratorias a un grupo de personas relacionadas con el gobierno chavista de Venezuela.



"Frente a estas personas se ha decidido activar los mecanismos de cooperación, medidas de debida diligencia y demás procedimientos necesarios, de acuerdo con las legislaciones nacionales y los mecanismos existentes de cooperación en materia de inteligencia financiera", dice la resolución aprobada en la reunión celebrada hoy en Bogotá.



La lista de las personas alcanzadas y el detalle de la sanción que le cabe a cada una de ellas no fue publicado junto a la resolución, que fue leída por la canciller de Colombia, Claudia Blum, según la agencia de noticias ANSA.



El documento pide a los países miembros del TIAR que apliquen "medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado".



Asimismo, los asistentes rechazaron medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera venezolana contra el presidente interino designado por el parlamento, Juan Guaidó, por considerar que están "en contradicción con los principios de objetividad e independencia de este tipo de unidades".



Por otra parte, el TIAR renovó la "instrucción" a los representantes permanentes (embajadores) ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que mantengan el "seguimiento" a la "situación" en Venezuela, a fin de formular nuevas "recomendaciones".



A la reunión asistieron delegados de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Venezuela, en este caso representada por el gobierno interino de Guaidó.



En la apertura de la reunión, el presidente de Colombia, Iván Duque, planteó "cuatro etapas" para resolver la crisis venezolana.



Ellas son, sucesivamente, poner "fin" a la "dictadura" y "usurpación" del gobierno del presidente Nicolás Maduro; constituir un "gobierno de transición de amplia representación"; reconstruir la nación y llamar a "elecciones libres, limpias y constitucionales creíbles".



Maduro respondió que la reunión del TIAR había “fracasado” y llemó “ridículo” y “Porky” a Duque.



“A esta hora les puedo decir: ha fracasado la reunión del TIAR, con Venezuela no se mete nadie", dijo el mandatario chavista durante un acto partidario transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.



“Lo único que yo puedo decirle a Iván Duque es: eres un ridículo, Porky, eres un ridículo y has fracasado con el TIAR”, agregó, según la agencia EFE.



Paralelamente, miles de simpatizantes del chavismo marcharon por un sector de Caracas y entonaron consignas contra “el imperialismo”, en rechazo a la reunión de los miembros del TIAR.



El 11 de septiembre pasado, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la activación del TIAR para enfrentar la crisis en Venezuela.



El TIAR, suscripto en 1947, es un pacto de defensa mutua que considera que "un ataque armado por cualquier Estado contra un país americano será considerado como un ataque contra todos los países americanos" y obliga a los firmantes a "ayudar a hacer frente" a dicha agresión.



Lo suscribieron solo 23 de los 35 países miembros de la OEA, y cinco de aquellos renunciaron luego (México, en 2002, y Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, en 2012).



En julio, el parlamento -controlado por la oposición al chavismo- resolvió la reincorporación de Venezuela, que fue desconocida por el régimen chavista.